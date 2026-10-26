«Φρένο» στα αθλητικά προνόμια ζητούν τα ιδιωτικά σχολεία στη σκιά των καταγγελιών για «στημένους» αγώνες με κίνητρο την μοριοδότηση για εισαγωγή την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Την ανάγκη πλήρους διερεύνησης των καταγγελιών για χειραγώγηση σχολικών πρωταθλημάτων και «εικονική» φοίτηση μαθητών-αθλητών, αλλά και την επανεξέταση των προνομίων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω αθλητικών διακρίσεων, υπογραμμίζει ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Σχολείων (ΣΙΣ), με ανακοίνωσή του.

Ο Σύνδεσμος εκφράζει τον προβληματισμό του για τις σοβαρές καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, επισημαίνοντας ότι, εφόσον αποδειχθούν βάσιμες, πρόκειται για πρακτικές που πλήττουν την αξιοπιστία των αθλητικών θεσμών, υπονομεύουν την ισονομία στην εκπαίδευση και κλονίζουν την εμπιστοσύνη των παιδιών στις αξίες του αθλητισμού. Παράλληλα, τονίζει ότι οι καταγγελίες πρέπει να διερευνηθούν πλήρως, με σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας και χωρίς συλλογική ενοχοποίηση σχολείων ή μαθητών. Όπως επισημαίνει, όσοι διαθέτουν συγκεκριμένα στοιχεία για αξιόποινες πράξεις οφείλουν να τα θέτουν υπόψη των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, καθώς η δημόσια καταγγελία δεν μπορεί να υποκαθιστά τη θεσμική διερεύνηση και την απονομή δικαιοσύνης.

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Στο επίκεντρο τα προνόμια εισαγωγής στα ΑΕΙ

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο ΣΙΣ στη σύνδεση των σχολικών αθλητικών διακρίσεων με την προσαύξηση μορίων και τα ειδικά προνόμια εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, η σύνδεση αυτή προσδίδει στη σχολική αθλητική επιτυχία δυσανάλογα μεγάλη σημασία, μετατρέποντας τον αγώνα από εκπαιδευτική εμπειρία σε έναν ακόμη μηχανισμό ανταγωνισμού για την πρόσβαση στο πανεπιστήμιο. Για τον λόγο αυτό, ζητά να επανεξεταστεί το πλαίσιο των ακαδημαϊκών προνομίων που συνδέονται με τις αθλητικές διακρίσεις στις Πανελλήνιες, με εξαίρεση την εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ). Ο Σύνδεσμος υποστηρίζει ότι η Πολιτεία οφείλει να στηρίζει ουσιαστικά τους αθλητές, μέσα από αθλητικές υποτροφίες, οικονομική ενίσχυση, κατάλληλες υποδομές και εκπαιδευτική υποστήριξη, αντί να συνδέει τις αθλητικές επιτυχίες με ειδικά προνόμια πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση.

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Ευέλικτο πλαίσιο φοίτησης για τους μαθητές-αθλητές

Ταυτόχρονα, ο ΣΙΣ θέτει ζήτημα συνολικής επανεξέτασης του πλαισίου φοίτησης των μαθητών που ασχολούνται με τον αθλητισμό υψηλών απαιτήσεων. Όπως επισημαίνει, οι μαθητές αυτοί χρειάζονται ένα σαφές και θεσμικά κατοχυρωμένο σύστημα που θα τους επιτρέπει να συνδυάζουν την εκπαίδευσή τους με τις προπονήσεις και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις τους. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνει εξατομικευμένα προγράμματα φοίτησης, αμερόληπτη αξιολόγηση και διαφανείς μηχανισμούς ελέγχου, ενώ υπογραμμίζει την ανάγκη να εξεταστεί η ίδρυση περισσότερων αθλητικών Γυμνασίων και Λυκείων, ώστε να αποτελούν αξιόπιστη εκπαιδευτική επιλογή για τους νέους αθλητές. «Η λύση δεν είναι να υποχρεώνουμε τους νέους αθλητές να επιλέγουν μεταξύ σχολείου και αθλητισμού, αλλά να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε να μπορούν να επιτυγχάνουν και στα δύο», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σύνδεσμος.

Κριτική στο εξετασιοκεντρικό εκπαιδευτικό σύστημα

Στην ανακοίνωσή του, ο ΣΙΣ συνδέει τις καταγγελλόμενες πρακτικές με ευρύτερες αδυναμίες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο, όπως υποστηρίζει, έχει αναγάγει τις Πανελλήνιες σε αυτοσκοπό και την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο σε κυρίαρχο κριτήριο εκπαιδευτικής επιτυχίας. Κατά την εκτίμηση του Συνδέσμου, η πίεση που ασκείται στις οικογένειες, στους εκπαιδευτικούς και στα σχολεία, αλλά κυρίως στους ίδιους τους μαθητές, περιορίζει τον παιδαγωγικό ρόλο της σχολικής ζωής. Ο αθλητισμός κινδυνεύει να αντιμετωπίζεται ως μέσο συγκέντρωσης μορίων, ενώ οι τέχνες, η δημιουργικότητα και οι δεξιότητες ζωής υποχωρούν μπροστά στην προετοιμασία για τις εξετάσεις.

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Καταλήγοντας ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Σχολείων σημειώνει ότι Ο αθλητισμός μετατρέπεται σε μέσο συλλογής μορίων, οι τέχνες περιθωριοποιούνται, η δημιουργικότητα και οι δεξιότητες ζωής υποχωρούν μπροστά στην προετοιμασία για τις εξετάσεις. Αυτό αφήνει το περιθώριο των στρεβλώσεων και της διαφθοράς. Αν θέλουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στη ρίζα του, δεν αρκεί το «κυνήγι μαγισσών» και η πομπώδης καταστροφολογία στα Μέσα Ενημέρωσης για χάρη εντυπωσιασμού. Οφείλουμε να αλλάξουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που δημιουργεί διαρκώς κίνητρα για υποβάθμιση της εκπαιδευτικής ουσίας.»

Δείτε αναλυτικά την επιστολή του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων εδώ