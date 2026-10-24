«Αντιδράσαμε ακαριαία στις καταγγελίες».

Για τις καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση Basketgate, τις ενέργειες της Πολιτείας, το μέλλον της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, αλλά και τον Παναγιώτη Γιαννάκη μίλησε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, προαναγγέλλοντας παρεμβάσεις από την Τρίτη (27/10), μετά την ολοκλήρωση των απολογιών των κατηγορουμένων.

Μιλώντας στην ΕΡΤ το πρωί του Σαββάτου (24/10), ο Γιάννης Βρούτσης χαρακτήρισε ιδιαίτερα σοβαρή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο ελληνικό μπάσκετ, τονίζοντας ότι οι καταγγελίες και οι δικαστικές εξελίξεις έχουν προκαλέσει βαθύ πλήγμα στην αξιοπιστία του αθλήματος.

«Είμαστε σε μία δικαστική διαδικασία με βαριές κατηγορίες. Όσον αφορά το δικαστικό και το νομικό κομμάτι, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και δεν θα μπω σε αυτό σε καμία περίπτωση», ανέφερε αρχικά. Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι τα γεγονότα που εξελίσσονται στον χώρο του μπάσκετ «δηλητηριάζουν τον αθλητισμό και έχουν ανοίξει μία βαθιά πληγή», επισημαίνοντας πως η Πολιτεία οφείλει να συμβάλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης.

«Αντιδράσαμε ακαριαία στις καταγγελίες»

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού αναφέρθηκε στις καταγγελίες που έφτασαν στο γραφείο του τον Απρίλιο του 2026, υποστηρίζοντας ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν αμέσως. Όπως εξήγησε, οι καταγγελίες διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και στην Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ), ενώ τα σχετικά στοιχεία έφτασαν και στον αθλητικό εισαγγελέα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ενέργειες της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού σχετικά με τον Προμηθέα και τον Βαγγέλη Λιόλιο, σημειώνοντας ότι είχαν επιβληθεί κυρώσεις για υπόθεση που, όπως διευκρίνισε, είναι ανεξάρτητη από την τρέχουσα ποινική δικογραφία.

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Ο ίδιος επέμεινε ότι το υπουργείο δεν μπορεί να ενεργεί με βάση φήμες ή ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, καθώς δεν διαθέτει εισαγγελικές αρμοδιότητες. «Όταν έχουμε κάτι συγκεκριμένο, μπορούμε να το ψάξουμε. Δεν έχουμε εισαγγελικό ρόλο. Αντιδρούμε και λειτουργούμε με βάση στοιχεία», εξήγησε, επισημαίνοντας πως οι συγκεκριμένες καταγγελίες προκάλεσαν άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων μηχανισμών.

Το πάγωμα της χρηματοδότησης και οι δύο έκτακτοι έλεγχοι

Ο Γιάννης Βρούτσης στάθηκε ιδιαίτερα στα μέτρα που αποφασίστηκαν μετά τις τελευταίες εξελίξεις, επιβεβαιώνοντας ότι έχουν δρομολογηθεί δύο έκτακτοι έλεγχοι στα οικονομικά της ΕΟΚ. Ο πρώτος πραγματοποιείται μέσω του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ο δεύτερος από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Παράλληλα, αποφασίστηκε η αναστολή της χρηματοδότησης προς την Ομοσπονδία, με τον υπουργό να ξεκαθαρίζει ότι η συγκεκριμένη απόφαση δεν επηρεάζει τα ερασιτεχνικά σωματεία.

«Πάγωσα τη χρηματοδότηση προς την Ομοσπονδία και όχι προς τα σωματεία», τόνισε, εξηγώντας ότι τα 773 σωματεία θα λάβουν κανονικά τα χρήματα που δικαιούνται. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αναστολή των επιχορηγήσεων έχει τόσο συμβολικό όσο και ουσιαστικό χαρακτήρα, ενώ η συνέχεια θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των ελέγχων. Ανέφερε ακόμη ότι το ελληνικό μπάσκετ λαμβάνει περίπου 3,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως μέσω του υπουργείου Αθλητισμού, με τα μισά περίπου να προέρχονται από την τακτική επιχορήγηση και τα υπόλοιπα από τα έσοδα του στοιχήματος.

Ο αναπληρωτής υπουργός υποστήριξε επίσης ότι έχουν ενισχυθεί οι κανόνες οικονομικής εποπτείας των ομοσπονδιών, με υποχρεωτική συμμετοχή ορκωτών ελεγκτών στις περιπτώσεις χρηματοδότησης άνω των 100.000 ευρώ.

«Δεν μπορώ να επιβάλω, μπορώ να υποδείξω»

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχαν οι δηλώσεις του για την επόμενη ημέρα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και τις ενέργειες που ενδέχεται να ακολουθήσουν μετά την ολοκλήρωση των δικαστικών διαδικασιών. Ο Γιάννης Βρούτσης ξεκαθάρισε ότι από την Τρίτη θα επιχειρήσει να δώσει κατευθύνσεις προς το διοικητικό συμβούλιο της ΕΟΚ, χωρίς ωστόσο να μπορεί να επιβάλει συγκεκριμένες αποφάσεις.

«Από την Τρίτη θα υπάρχουν από εμένα προσπάθειες κατεύθυνσης προς το διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Όχι επιβολής, γιατί υπάρχει το αυτοδιοίκητο», ανέφερε. Σε ερώτηση για το αν διαθέτει τη θεσμική δυνατότητα να παρέμβει απευθείας στη διοίκηση της Ομοσπονδίας, ήταν κατηγορηματικός. «Δεν έχω τη δυνατότητα. Μου το απαγορεύει το θεσμικό πλαίσιο. Υπάρχει το αυτοδιοίκητο. Δεν μπορώ να επιβάλω. Μπορώ να υποδείξω και θα υποδείξω», σημείωσε. Ο ίδιος επισήμανε ότι η υπόθεση έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη στον θεσμό και μπορεί να προκαλέσει αμφισβήτηση αποτελεσμάτων και αγώνων, γι' αυτό και θεωρεί αναγκαία την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του ελληνικού μπάσκετ.

Οι στημένοι αγώνες και η μοριοδότηση των μαθητών

Σημαντικό μέρος της συνέντευξης αφιερώθηκε στις καταγγελίες για χειραγώγηση αγώνων, αλλά και στις περιπτώσεις όπου ενδέχεται να έχουν αλλοιωθεί αποτελέσματα με σκοπό την εξασφάλιση μορίων για την εισαγωγή μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού υπογράμμισε ότι η μοριοδότηση των αθλητών αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο για τη συμμετοχή των νέων στον αθλητισμό και δεν πρέπει να καταργηθεί εξαιτίας ενδεχόμενων παραβατικών συμπεριφορών.

Εξήγησε ότι το υπουργείο Αθλητισμού παραλαμβάνει τα αποτελέσματα από τις ομοσπονδίες και τα διαβιβάζει στο υπουργείο Παιδείας, ώστε να εφαρμοστεί η προβλεπόμενη μοριοδότηση.

«Δεν μπορούμε να καταργήσουμε αυτό το ζήτημα επειδή κάποιοι βρέθηκαν να αλλοιώσουν. Εάν έχει αλλοιωθεί, δεν το ξέρουμε. Είναι στον φάκελο της Δικαιοσύνης», σημείωσε.

Αναφερόμενος γενικότερα στη χειραγώγηση αγώνων, επισήμανε ότι υπάρχει τόσο η ηθική διάσταση, που αφορά την αλλοίωση του αθλητικού ανταγωνισμού, όσο και η οικονομική, όταν η παρέμβαση στο αποτέλεσμα συνδέεται με στοιχηματικά κέρδη.

Τόνισε μάλιστα ότι, εφόσον αποδειχθούν σχετικές παραβάσεις, μπορούν να υπάρξουν περαιτέρω οικονομικές συνέπειες για την Ομοσπονδία.

Η αναφορά στον Παναγιώτη Γιαννάκη και οι πιέσεις που κατήγγειλε

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσίασε η τοποθέτηση του Γιάννη Βρούτση για τον Παναγιώτη Γιαννάκη, με αφορμή τις καταγγελίες για παρεμβάσεις στον χώρο των προπονητών. Ο αναπληρωτής υπουργός αποκάλυψε ότι γνωρίζει εδώ και καιρό τη δυσαρέσκεια του παλαίμαχου διεθνούς καλαθοσφαιριστή και προπονητή, υποστηρίζοντας ότι είχε δεχθεί έντονες πιέσεις.

«Δέχτηκε τρομακτικές πιέσεις. Κατέφυγε στο Υπουργείο Αθλητισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον ίδιο, το υπουργείο αξιολόγησε τις σχετικές καταγγελίες και προχώρησε σε νομοθετικές παρεμβάσεις για την προστασία της ανεξαρτησίας του συστήματος των προπονητών.

Ο Γιάννης Βρούτσης υποστήριξε ότι υπήρξε προσπάθεια ελέγχου του συγκεκριμένου συστήματος από την πλευρά της ΕΟΚ, γεγονός που οδήγησε στην ανάληψη θεσμικών πρωτοβουλιών.

Τι είπε για το ενδεχόμενο να αναλάβει την ΕΟΚ ο Γιαννάκης

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να αναλάβει ο Παναγιώτης Γιαννάκης την προεδρία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, ο αναπληρωτής υπουργός απέφυγε να εκφράσει προτίμηση για τη διοίκηση της επόμενης ημέρας.

Όπως διευκρίνισε, σε περίπτωση που προκηρυχθούν εκλογές, την απόφαση θα λάβουν οι άνθρωποι που διαθέτουν δικαίωμα ψήφου. Παράλληλα, μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Παναγιώτη Γιαννάκη και την προσφορά του στο ελληνικό μπάσκετ. «Ο Παναγιώτης Γιαννάκης είναι πολύ πιο ψηλά ακόμα από αυτή τη θέση για την οποία συζητάμε. Είναι στην καρδιά όλων μας, στην ψυχή όλων μας», ανέφερε, χαρακτηρίζοντάς τον έναν από τους κορυφαίους Έλληνες καλαθοσφαιριστές.

Ο Γιάννης Βρούτσης κατέληξε επαναλαμβάνοντας ότι η Πολιτεία περιμένει την ολοκλήρωση των δικαστικών διαδικασιών, προτού προχωρήσει σε νέες θεσμικές πρωτοβουλίες για το μέλλον της ΕΟΚ. Στόχος, όπως υπογράμμισε, είναι να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στο ελληνικό μπάσκετ, να προστατευτεί η αξιοπιστία των διοργανώσεων και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επόμενη ημέρα του αθλήματος.