Από την αναμέτρηση της περασμένης Πέμπτης αποκόμισαν προβλήματα τραυματισμών οι Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο και Νίκος Χουγκάζ.

Με τέσσερις αλλαγές στη σύνθεση σε σχέση με τον αγώνα εναντίον της Γεωργίας, αναχωρεί το μεσημέρι η Εθνική Ανδρών για το Σαντιάγκο Ντε Κοσμποστέλα. Εκεί αύριο (29/11, 19.00) θα αντιμετωπίσει την Ισπανία για τη 10η αγωνιστική των προκριματικών του FIBA World Cup, σε μια αναμέτρηση όπου μόνο με νίκη θα υπάρχουν ελπίδες πρόκρισης.

Από την αναμέτρηση της περασμένης Πέμπτης αποκόμισαν προβλήματα τραυματισμών οι Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο και Νίκος Χουγκάζ, οι οποίοι και έμειναν εκτός αποστολής.

Τις θέσεις τους πήραν οι Νάσος Μπαζινας, Μανώλης Χατζηδάκης, Νίκος Περσίδης και Νίκος Πλώτας. και η 12άδα αποτελείται από τους, Κώστα Παπανικολάου, Θανάση Αντετοκούνμπο, Βασίλη Τολιόπουλο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Μιχάλη Λούντζη, Όμηρο Νετζήπογλου, Αντώνη Καραγιαννίδη, Νάσο Μπαζίνα, Νίκο Περσίδη., Μανώλη Χατζηδάκη,, Αλέξανδρο Νικολαΐδη και Νίκο Πλώτα.