Στα συγκεκριμένα έγγραφα δεν αποδίδονται ποινικές ευθύνες στα τρία πολιτικά πρόσωπα, τα οποία αναφέρονται ως αποδέκτες ή, στην περίπτωση του Θεοδωρικάκου, και ως αποστολέας σχετικής αλληλογραφίας.

Αναφορές και ενημερωτικά έγγραφα προς τρία πολιτικά πρόσωπα που κατείχαν υπουργικές θέσεις κατά την περίοδο 2020-2021 περιλαμβάνονται στα κατασχεθέντα πειστήρια της ευρύτερης έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση της ανακύκλωσης.

Πρόκειται για τον Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Κώστα Σκρέκα και τον Στέλιο Πέτσα, τα ονόματα των οποίων καταγράφονται στην έκθεση έρευνας και κατάσχεσης που συνέταξαν στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας στις 26 Νοεμβρίου 2026.

Τα επίμαχα έγγραφα εντοπίστηκαν στην κατοικία του Γιώργου Σωτηρόπουλου, ο οποίος κατά τον χρόνο σύνταξης των αναφορών του είχε την ιδιότητα του τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).

Από τις περιγραφές των κατασχεθέντων εγγράφων προκύπτει ότι ήδη από το 2020 είχαν συνταχθεί αναφορές προς την πολιτική ηγεσία για ζητήματα διαχείρισης χρημάτων στον τομέα της ανακύκλωσης.

Σημειώνεται ότι στα συγκεκριμένα έγγραφα δεν αποδίδονται ποινικές ευθύνες στα τρία πολιτικά πρόσωπα, τα οποία αναφέρονται ως αποδέκτες ή, στην περίπτωση του Θεοδωρικάκου, και ως αποστολέας σχετικής αλληλογραφίας.

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Οι αναφορές προς τον Τάκη Θεοδωρικάκο

Εκτενέστερη είναι η αναφορά στον Τάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος κατά την επίμαχη χρονική περίοδο κατείχε τη θέση του υπουργού Εσωτερικών. Σύμφωνα με την έκθεση κατάσχεσης, μεταξύ των πειστηρίων περιλαμβάνεται φάκελος με αναφορά – ενημέρωση του Γιώργου Σωτηρόπουλου, με ημερομηνία 23 Απριλίου 2020, προς τον τότε υπουργό Εσωτερικών, συνοδευόμενη από συνημμένα έγγραφα.

Στον ίδιο φάκελο περιλαμβάνονται συμπληρωματικές αναφορές – ενημερώσεις με ημερομηνίες 5 και 12 Μαΐου 2020. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ξεχωριστό έγγραφο της 23ης Απριλίου 2020, επίσης προς τον Θεοδωρικάκο, το οποίο αφορά καταγγελία για παράνομη παρακράτηση και μη απόδοση χρηματικού ποσού που, κατά τον συντάκτη της αναφοράς, υπερέβαινε τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Η καταγγελία αφορούσε χρήματα που, σύμφωνα με την αναφορά, δεν είχαν αποδοθεί από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) προς τους δήμους της χώρας, καθώς και φερόμενες πλημμέλειες, παράνομες πράξεις και παραλείψεις τόσο της συγκεκριμένης εταιρείας όσο και του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης.

Το ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ αποτελεί αντικείμενο της συγκεκριμένης καταγγελίας και όχι διαπιστωμένη δικαστικά ζημία.

Το έγγραφο προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Στα κατασχεθέντα πειστήρια περιλαμβάνεται επίσης έγγραφο της 12ης Μαΐου 2020 του τότε υπουργού Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκου προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και τον τότε διοικητή της, Άγγελο Μπίνη.

Όπως προκύπτει από τον τίτλο του εγγράφου, αντικείμενό του ήταν η υποβολή αναφοράς – ενημέρωσης για την καταγγελλόμενη παρακράτηση και μη απόδοση του χρηματικού ποσού προς τους δήμους.

Η ύπαρξη του συγκεκριμένου εγγράφου καταγράφει ενέργεια του τότε υπουργού προς την αρμόδια ελεγκτική αρχή. Ωστόσο, από την έκθεση κατάσχεσης δεν προκύπτει εάν ακολούθησε έλεγχος, ποια ήταν τα αποτελέσματά του ή εάν διαπιστώθηκαν παραβάσεις.

Η αναφορά προς τον Κώστα Σκρέκα και τον Στέλιο Πέτσα

Τα ονόματα του Κώστα Σκρέκα και του Στέλιου Πέτσα εμφανίζονται σε μεταγενέστερο έγγραφο, με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2021.

Πρόκειται για αναφορά του Γιώργου Σωτηρόπουλου με τίτλο «Αναφορά – Ενημέρωση για Υποβολή Παραίτησης», η οποία απευθυνόταν στον τότε υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωνσταντίνο Σκρέκα και στον τότε αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα.

Σύμφωνα με την έκθεση κατάσχεσης, η αναφορά συνοδευόταν από συνημμένα έγγραφα. Το πλήρες περιεχόμενό της, ωστόσο, δεν παρατίθεται στην έκθεση των αστυνομικών.