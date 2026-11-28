Απευθείας αναθέσεις ακόμη και για τους ελέγχους.

Στην περίπτωση με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης», όπως προκύπτει από όσα περιγράφονται στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ούτε ο προσυμβατικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου φαίνεται να αποδείχθηκε αρκετά αποτελεσματικός. Είναι χαρακτηριστικό ότι, στην περίπτωση του ΕΔΣΝΑ, για την τεκμηρίωση των τιμών των μηχανημάτων κατά τον προσυμβατικό έλεγχο χρησιμοποιήθηκε έγγραφο στο οποίο γινόταν αναφορά σε προσφορές από 15 διαφορετικούς οικονομικούς φορείς, ενώ στην πραγματικότητα για τα συγκεκριμένα μηχανήματα είχαν υποβληθεί μόλις δύο προσφορές, και αυτές από εταιρείες κοινού οικονομικού συμφέροντος, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Η υπόθεση δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το πόσο βαθιά φτάνει ο έλεγχος μιας δημόσιας σύμβασης, κατά πόσο εξετάζεται η αξιοπιστία των στοιχείων που προσκομίζουν οι υπηρεσίες και εάν υπάρχουν οι δυνατότητες να εντοπιστούν προβλήματα που δεν είναι εμφανή με μια απλή ανάγνωση των δικαιολογητικών.

Το ενδιαφέρον είναι ότι πολλές από τις παθογένειες που αναδεικνύονται στην υπόθεση των πολυκέντρων ανακύκλωσης καταγράφονται από το ίδιο το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ετήσια έκθεσή του για το 2025. Περιορισμένος ανταγωνισμός, διαγωνισμοί με έναν μόνο υποψήφιο, όροι που αποκλείουν επιχειρήσεις, εκτεταμένη χρήση απευθείας αναθέσεων και συγκέντρωση μεγάλου αριθμού συμβάσεων σε λίγους αναδόχους συνθέτουν μια εικόνα που δείχνει ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά αφορά ευρύτερα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δημόσια διοίκηση όταν καλείται να ξοδέψει τα χρήματα των φορολογουμένων.

Συμβάσεις 873,9 εκατ. ευρώ κρίθηκαν μη νόμιμες

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ανώτατου δημοσιονομικού δικαστηρίου, κατά τη διάρκεια του 2025 εκδόθηκαν 4.180 πράξεις προσυμβατικού ελέγχου, με το συνολικό οικονομικό αντικείμενο των συμβάσεων που ελέγχθηκαν να ανέρχεται σε 18 δισ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. Από αυτές, συμβάσεις συνολικής αξίας 873,91 εκατ. ευρώ κρίθηκαν αμετάκλητα μη νόμιμες. Πρόκειται για το 4,9% της συνολικής αξίας των συμβάσεων που πέρασαν από τον έλεγχο του δικαστηρίου. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και για τις συμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από συμβάσεις συνολικής αξίας περίπου 4 δισ. ευρώ, εκείνες που κρίθηκαν αμετάκλητα μη νόμιμες έφτασαν τα 188,84 εκατ. ευρώ. Τα ποσά δείχνουν πόσο σημαντικός είναι ο προσυμβατικός έλεγχος, αλλά ταυτόχρονα και πόσο αναγκαίο είναι να εξετάζεται η αποτελεσματικότητά του, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες σοβαρές παρατυπίες φέρονται να αποκαλύπτονται αφού έχουν ήδη υπογραφεί συμβάσεις και έχουν καταβληθεί χρήματα.

Ένα από τα πλέον ανησυχητικά ευρήματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου αφορά τον περιορισμένο ανταγωνισμό στις δημόσιες συμβάσεις. Στο πλαίσιο του ελέγχου του Απολογισμού και του Ισολογισμού του Κράτους για το 2024 διαπιστώθηκε ότι στο 43% των συμβάσεων που ανατέθηκαν κατόπιν διαγωνισμού είχε υποβληθεί μία και μοναδική προσφορά. Το αντίστοιχο ποσοστό για τις συμβάσεις που ανατέθηκαν μέσω εξαιρετικών διαδικασιών έφτασε το 61%. Με απλά λόγια, σε περισσότερους από τέσσερις στους δέκα διαγωνισμούς δεν υπήρχε δεύτερος υποψήφιος, ώστε το Δημόσιο να μπορεί να συγκρίνει προσφορές και να επιλέξει την καλύτερη. Η ύπαρξη μίας μόνο προσφοράς δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι ένας διαγωνισμός είναι παράνομος. Όταν, όμως, το φαινόμενο εμφανίζεται με τέτοια συχνότητα, δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο γράφονται οι όροι των διαγωνισμών, για το εάν ενημερώνονται επαρκώς οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και για το κατά πόσο το Δημόσιο καταφέρνει τελικά να αγοράζει στις καλύτερες δυνατές τιμές.

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Απευθείας αναθέσεις ακόμη και για τους ελέγχους

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των συμβάσεων που αφορούν την ανάθεση υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου σε ιδιώτες. Πρόκειται, δηλαδή, για υπηρεσίες που υποτίθεται ότι βοηθούν τους δημόσιους φορείς να εντοπίζουν τις αδυναμίες τους, να προλαμβάνουν παρατυπίες και να βελτιώνουν τον τρόπο λειτουργίας τους. Όπως διαπίστωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο, το 90% των σχετικών φορέων προσέφυγε στην απευθείας ανάθεση, ενώ με αυτή τη διαδικασία ανατέθηκε το 85% της συνολικής αξίας των συμβάσεων, περίπου 7,6 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, το 65,5% του αριθμού και της αξίας των συμβάσεων συγκεντρώθηκε σε μόλις οκτώ αναδόχους. Το ίδιο το δικαστήριο επισημαίνει τον κίνδυνο να παρέχονται υπηρεσίες «φασόν», δηλαδή να παραδίδονται τυποποιημένες εκθέσεις χωρίς να εξετάζονται ουσιαστικά οι ιδιαίτερες ανάγκες και τα προβλήματα κάθε δημόσιου φορέα.

Ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι σε σύνολο 152 εκθέσεων εξωτερικών συνεργατών δεν υπήρξε ούτε μία αρνητική γνώμη για τη συνολική επάρκεια των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, ακόμη και όταν καταγράφονταν σημαντικές οργανωτικές ελλείψεις. Δηλαδή, ενώ το ίδιο το Ελεγκτικό Συνέδριο εντοπίζει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της διοίκησης, οι ιδιώτες που πληρώνονται για να εξετάζουν την επάρκεια των εσωτερικών της ελέγχων δεν έκριναν συνολικά ανεπαρκές ούτε ένα από τα συστήματα που εξέτασαν. Το εύρημα αυτό δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την ποιότητα, την ανεξαρτησία και τη χρησιμότητα των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

Στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου περιλαμβάνονται επίσης χαρακτηριστικές περιπτώσεις διαγωνισμών με προβληματικούς όρους. Σε σύμβαση για τη βιοκλιματική ανάπλαση παραλιακού μετώπου δήμου διαπιστώθηκε ότι υπήρχε όρος που περιόριζε αδικαιολόγητα τη δυνατότητα συμμετοχής ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων. Σε άλλη περίπτωση, που αφορούσε την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για κόμβο καινοτομίας, επιχειρήθηκε να αλλάξει ο τρόπος πληρωμής προς όφελος του αναδόχου, χωρίς να υπάρχουν οι απρόβλεπτες περιστάσεις που απαιτεί ο νόμος. Πρόκειται για δύο διαφορετικές όψεις του ίδιου προβλήματος: από τη μία, περιορίζονται οι επιχειρήσεις που μπορούν να διεκδικήσουν μια δημόσια σύμβαση και, από την άλλη, επιχειρείται να διευκολυνθεί ο ανάδοχος αφού έχει ήδη εξασφαλίσει τη δουλειά.