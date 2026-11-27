Οι συνομιλίες Γραφάκου – Χατζηδάκη κατέδειξαν ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος ήταν ενήμερη ήδη από τον Νοέμβριο του 2020 για τα αρνητικά ευρήματα του αρμόδιου εποπτικού φορέα.

Ήδη από την περίοδο 2020-2021 είχαν αναδειχθεί σοβαρά ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία και την αδειοδότηση της εταιρείας «Ανταποδοτική Ανακύκλωση ΑΕ», η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της ανακύκλωσης συσκευασιών μέσω των λεγόμενων «σπιτιών ανακύκλωσης». Σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση προέκυψαν από τις συνομιλίες του τότε υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη με τον γενικό γραμματέα Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλη Γραφάκο, οι οποίες καταγράφηκαν στο πλαίσιο των παρακολουθήσεων της ΕΥΠ και δημοσιοποιήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2022 από την εφημερίδα Documento.

Συγκεκριμένα, στην τηλεφωνική συνομιλία της 21ης Νοεμβρίου 2020, ο Μανώλης Γραφάκος ενημέρωνε τον Κωστή Χατζηδάκη ότι μελετούσε επί δύο ημέρες την έκθεση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) σχετικά με την εταιρεία. Ο τότε υπουργός εμφανιζόταν επιφυλακτικός ως προς τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος μέσω τηλεφώνου.

Η έκθεση του ΕΟΑΝ διαπίστωνε ότι η εταιρεία δεν είχε επιτύχει κανέναν από τους προβλεπόμενους στόχους ανάκτησης και ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας. Στη βάση αυτών των διαπιστώσεων, ο αρμόδιος εποπτικός οργανισμός εισηγούνταν τη μη ανανέωση της άδειας της εταιρείας.

Από τη συνομιλία Γραφάκου – Χατζηδάκη προέκυπτε επίσης η ανησυχία του τότε υπουργού για δημοσιεύματα συγκεκριμένης εφημερίδας, τα οποία του καταλόγιζαν παρεμβάσεις στον ΕΟΑΝ, υπέρβαση αρμοδιοτήτων και παράβαση υπηρεσιακού καθήκοντος σχετικά με το σύστημα ανακύκλωσης των μπλε κάδων. Ο γενικός γραμματέας εμφανιζόταν να επιχειρεί να καθησυχάσει τον πολιτικό του προϊστάμενο, λέγοντάς του χαρακτηριστικά ότι «μπορούμε να το γυρίσουμε το παιχνίδι».

Την ίδια περίοδο, η εταιρεία απολάμβανε δημόσιας υποστήριξης από κυβερνητικά και θεσμικά πρόσωπα. Ο τότε υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος είχε εξαγγείλει την επέκταση των «σπιτιών ανακύκλωσης» στους δήμους, παρότι, σύμφωνα με δημοσιογραφικές έρευνες της εποχής, η εταιρεία δεν διέθετε εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο. Θετικές αναφορές στη δραστηριότητά της είχαν γίνει και από πηγές του Μεγάρου Μαξίμου.

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Τον Φεβρουάριο του 2021, λίγες εβδομάδες μετά τη μετακίνηση του Κωστή Χατζηδάκη από το υπουργείο Περιβάλλοντος και την αντικατάστασή του από τον Κώστα Σκρέκα, η εταιρεία εξασφάλισε την άδεια, παρά την προηγούμενη αρνητική εισήγηση του ΕΟΑΝ. Η απόφαση οδήγησε στην παραίτηση των εκπροσώπων των περιβαλλοντικών οργανώσεων από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού.

Οι συνομιλίες Γραφάκου – Χατζηδάκη κατέδειξαν ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος ήταν ενήμερη ήδη από τον Νοέμβριο του 2020 για τα αρνητικά ευρήματα του αρμόδιου εποπτικού φορέα. Τα στοιχεία που ήρθαν στο φως μέσα από την υπόθεση των υποκλοπών έθεταν, συνεπώς, ερωτήματα σχετικά με τις διαδικασίες αδειοδότησης, την πολιτική υποστήριξη της εταιρείας και την παράκαμψη της αρνητικής εισήγησης του ΕΟΑΝ, χωρίς ωστόσο να αποδεικνύουν αυτοτελώς σύνδεση μεταξύ της αλλαγής της ηγεσίας του υπουργείου και της τελικής απόφασης αδειοδότησης.Τώρα, γιατί κάποιοι έβαλαν την ΕΥΠ να ακούει τις συνομιλίες αρμόδιων για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» είναι ένα εύλογο ερώτημα που καλό θα ήταν να απαντήσει το Μέγαρο Μαξίμου με πειστικό τρόπο.

Ν.Α.