Πενελλαδική κακοκαιρία προβλέπει ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, με τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα να εντοπίζονται το Σαββατοκύριακο.

Αυτό το νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο οφείλεται σε ένα βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Ευρώπη, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα έχει ως συνέπεια την εξάπλωση των βροχοπτώσεων στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, καθώς θα περνούν οι ώρες.

Αύριο, Παρασκευή, τα φαινόμενα θα επεκταθούν προς τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας και το Σάββατο, αλλά και την Κυριακή, στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα.

Είναι ένα βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα εγκλωβιστεί για αρκετές ημέρες γύρω από τη γειτονιά μας, με αποτέλεσμα να επικρατήσουν έντονα άστατες καιρικές συνθήκες, με βροχές που ενδέχεται να προκαλέσουν ακόμη και πλημμυρικά επεισόδια.

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα, οι συννεφιές θα εναλλάσσονται με την ηλιοφάνεια στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα, ενώ προς τα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα θα έχουμε λίγες βροχές, οι οποίες από το απόγευμα έως τη νύχτα θα ενταθούν στα δυτικά και δεν αποκλείεται να συνοδευτούν και από καταιγίδες.

Η σημερινή ημέρα απαιτεί προσοχή, κυρίως στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας μας. Στα υπόλοιπα τμήματα οι βροχές θα είναι λιγότερες και πιο περιορισμένες.

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Οι άνεμοι θα αρχίσουν να στρέφονται σε νότιες διευθύνσεις, μεταφέροντας πιο θερμή, πιο υγρή και πιο ασταθή αέρια μάζα. Θα φθάσουν τα 6-7, ακόμη και τα 8 μποφόρ στο Ιόνιο.

Η σημερινή ημέρα ξεκινάει με κρύο. Τις επόμενες ημέρες ο καιρός θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ήπιος από πλευράς θερμοκρασιών. Αντίθετα, οι βροχοπτώσεις θα είναι έντονες και αρκετά επικίνδυνες.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική θα βλέπουμε σύννεφα με διαστήματα ηλιοφάνειας. Από το απόγευμα έως τη νύχτα δεν αποκλείεται να δούμε τις πρώτες βροχές αυτής της κακοκαιρίας. Οι βροχές σήμερα, αλλά και αύριο, Παρασκευή, θα είναι ήπιες. Ο άνεμος στρέφεται σε νότιο και η θερμοκρασία θα φθάσει έως και τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, από το μεσημέρι προς το απόγευμα, θα ξεκινήσουν κάποιες βροχοπτώσεις. Ο καιρός θα είναι σήμερα άστατος, χωρίς όμως τα φαινόμενα να προβληματίζουν. Νότιος ο άνεμος και η θερμοκρασία έως και 17 βαθμούς Κελσίου.

Η εξέλιξη του καιρού από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη

Ο καιρός θα αρχίσει να βαραίνει μέρα με τη μέρα. Θα μας προσεγγίζει όλο και περισσότερο αυτό το νέο βαρομετρικό χαμηλό. Κύρια χαρακτηριστικά του νέου κύματος κακοκαιρίας θα είναι οι κατά τόπους έντονες βροχές και καταιγίδες, και μάλιστα με διάρκεια, καθώς και οι δυνατοί άνεμοι – ακόμη και 9-10 μποφόρ το Σάββατο στα βόρεια τμήματα, με έμφαση στο βόρειο Αιγαίο.

Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια γεωγραφικά διαμερίσματα. Στη δυτική Ελλάδα, από τη δυτική Μακεδονία μέχρι και την περιοχή της Καλαμάτας, καθώς και στη Θεσσαλία, στην κεντρική Στερεά, στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, αναμένονται βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες μέχρι και τις βραδινές ώρες.

Το Σάββατο θα είναι μια πιο επικίνδυνη ημέρα. Τα φαινόμενα θα αρχίσουν να επεκτείνονται και στο Αιγαίο, με θυελλώδεις βοριάδες από το απόγευμα και μετά στα βόρεια τμήματα του Αιγαίου.

Την Κυριακή αυτή η κακοκαιρία θα εξαπλωθεί και προς το ανατολικό και νότιο Αιγαίο, όπου περιμένουμε έντονες βροχές και καταιγίδες.

Στην Αττική φαίνεται ότι το πιο δύσκολο χρονικό διάστημα θα είναι μεταξύ Σαββάτου και Κυριακής. Ίσως τότε δούμε έντονα φαινόμενα, καθώς δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμη τα προγνωστικά στοιχεία. Πάντως, μέχρι και χθες το βράδυ, τα προγνωστικά στοιχεία έδειχναν παροδικά έντονα φαινόμενα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Περισσότερη προσοχή, όμως, χρειάζεται στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη θα βρεθεί πιο κοντά σε αυτό το κύμα κακοκαιρίας και θα δεχθεί περισσότερες και πιο έντονες βροχές, με μεγαλύτερη διάρκεια.

Επομένως, θα έχουμε ένα τριήμερο-τετραήμερο με πανελλαδική κακοκαιρία, η οποία είναι σε θέση να δημιουργήσει προβλήματα, με έμφαση στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Ενδέχεται να προκληθούν πλημμυρικά επεισόδια, αλλά και προβλήματα από τους ανέμους, ιδιαίτερα στο βόρειο Αιγαίο. Θα πέσει και η θερμοκρασία, με την πτώση αυτή να ευνοεί τις πυκνές χιονοπτώσεις σε μεγάλα υψόμετρα της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

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