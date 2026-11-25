Προειδοποίηση Αρναούτογλου για ισχυρά καιρικά φαινόμενα.

Προσοχή στα βορειοδυτικά, από αργά το βράδυ της Πέμπτης, συνιστά ο Σάκης Αρναούτογλου, στο νέο δελτίο καιρού που ανάρτησε στο YouTube.

Στους προγνωστικούς χάρτες που παρουσιάζονται στο δελτίο καιρού φαίνεται ότι από αργά το βράδυ της Πέμπτης (26/11) και έως τα ξημερώματα της Παρασκευής (27/11) αναμένονται ισχυρά φαινόμενα στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία.

Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της Παρασκευής σε αυτές τις περιοχές και αναμένεται να υποχωρήσουν έως το βράδυ εκείνης της ημέρας. Το Σαββατοκύριακο αναμένονται βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου.

Το δελτίο καιρού του Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=RCLJx8yyAOM}