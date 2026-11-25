Το βαρομετρικό χαμηλό από την Κεντρική Ευρώπη θα αρχίσει να κατηφορίζει προς την περιοχή μας, επιδεινώνοντας τον καιρό.

Με καλές καιρικές συνθήκες θα κυλήσει η σημερινή ημέρα, ωστόσο από το βράδυ της Παρασκευή; αναμένεται μεταβολή του καιρού, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό από την Κεντρική Ευρώπη θα αρχίσει να κατηφορίζει προς την περιοχή μας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Την Πέμπτη θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 19 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ από το βράδυ θα κάνουν την εμφάνισή τους βροχές.

Σήμερα, Τετάρτη, ο ήπιος καιρός θα κυριαρχήσει σε ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, από το μεσημέρι προς το απόγευμα θα αρχίσει να συννεφιάζει στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Προς το βράδυ θα εκδηλωθούν λίγες βροχές στα δυτικά και βορειοδυτικά.

Στο πεδίο των ανέμων, ο βοριάς αρχίζει να παραδίδει τη σκυτάλη σε νοτιάδες, οι οποίοι ενισχύονται προς την πλευρά του Ιονίου. Οι βοριάδες εξασθενούν και περιορίζονται προς την πλευρά του Αιγαίου.

Ο υδράργυρος στα βόρεια θα φθάσει τους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου και νοτιότερα τους 16-18 βαθμούς.

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Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα, κυρίως προς το βράδυ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 17-18 βαθμούς Κελσίου.

Καλές θα είναι οι καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με λίγες τοπικές συννεφιές που θα αυξηθούν τις απογευματινές και βραδινές ώρες, με τον υδράργυρο να δείχνει 13 βαθμούς Κελσίου.

Αλλαγή σκηνικού

Αύριο, Πέμπτη θα αρχίσει να ασκεί επίδραση το κύμα κακοκαιρίας, αρχικά στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα. Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα απασχολήσουν τα κεντρικά, δυτικά και βόρεια.

Βροχές σε όλη τη χώρα το Σαββατοκύριακο

Στο Σαββατοκύριακο, η κακοκαιρία θα απασχολήσει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα με κύρια χαρακτηριστικά τις τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τους ενισχυμένους ανέμους. Δεν θα επηρεαστεί πολύ η θερμοκρασία, ωστόσο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, θα δούμε ακόμη και χιόνια σε ψηλά βουνά της κεντρικής και βόρεια ηπειρωτικής χώρας.

Το κύμα κακοκαιρίας θα μας απασχολήσει 3-4 ημέρες (σχεδόν 72 ώρες), σύμφωνα με τον Κ. Μαρουσάκη, με την Αττική να είναι μεταξύ των περιοχών που θα επηρεαστούν το Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, η ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα αφορά κυρίως τη δυτική Ελλάδα και κεντρικά τμήματα της χώρας.

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