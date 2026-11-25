Κραυγή αγωνίας από γονείς και μαθητές για την κατάσταση των υποδομών στο 1ο Δημοτικό Αμαρουσίου.

Σε αποχή από τα μαθήματα προχώρησαν μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίου, διαμαρτυρόμενοι για την επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί στις αίθουσες του σχολείου όπου υπάρχουν εκτεταμένες υγρασίες, μούχλα και αποκολλήσεις τμημάτων των επιχρισμάτων από τους τοίχους. Σύμφωνα με τις καταγγελίες γονέων, το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε μία μόνο αίθουσα, καθώς σοβαρές φθορές έχουν καταγραφεί στις αίθουσες Ε2, Δ1 και Ε1, με την κατάσταση στην Ε2 να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επιβαρυμένη.

Μητέρα μαθητή, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, έκανε λόγο για σοβαρό ζήτημα που αφορά την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής που χαρακτηρίζει την κατάσταση ιδιαίτερα επικίνδυνη. Όπως ανέφερε, οι γονείς έχουν ζητήσει την αποκατάσταση των προβλημάτων, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί ουσιαστική λύση.

Πατέρας μαθήτριας επισήμανε ότι το σχολείο, το οποίο έχει ιστορία περίπου 100 ετών, αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια προβλήματα συντήρησης, ιδιαίτερα στις αίθουσες του επάνω ορόφου. Όπως ανέφερε, έχουν κατατεθεί επανειλημμένα αιτήματα προς τον Δήμο Αμαρουσίου, ήδη από τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο και τον Σεπτέμβριο, χωρίς να έχουν προχωρήσει οι αναγκαίες εργασίες. Οι γονείς ζητούν τουλάχιστον την άμεση μεταφορά των μαθητών σε άλλη αίθουσα, καθώς και συγκεκριμένη δέσμευση για την αποκατάσταση των φθορών με σαφές χρονοδιάγραμμα.

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Παρέμβαση της Λαϊκής Συσπείρωσης Αμαρουσίου

Για το ζήτημα εξέδωσε ανακοίνωση και η Λαϊκή Συσπείρωση Αμαρουσίου, η οποία καταλογίζει ευθύνες τόσο στην κυβέρνηση όσο και στη δημοτική αρχή για την κατάσταση των σχολικών υποδομών. Στην ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι, παρά τις αυτοψίες, τις ενημερώσεις και τις υποσχέσεις που έχουν προηγηθεί, οι αναγκαίες παρεμβάσεις δεν έχουν πραγματοποιηθεί. Παράλληλα, ασκεί κριτική στη δημοτική αρχή για την επίκληση της μη επιλεξιμότητας συγκεκριμένων εργασιών στα διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα.

Όπως καταγγέλλεται «Πριν από δυόμισι μήνες, στον αγιασμό του σχολείου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανακοίνωνε ότι το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»! Η δημοτική αρχή γνωρίζει τα προβλήματα των σχολικών υποδομών, έχει ενημερωθεί, έχουν πραγματοποιηθεί αυτοψίες, έχουν δοθεί υποσχέσεις. Αντί όμως να αναλαμβάνει την ευθύνη και να δίνει άμεσες λύσεις, επικαλείται ότι τέτοιου είδους έργα δεν είναι επιλέξιμα σε διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα. Δηλαδή, όταν πρόκειται για την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών, η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα; Αυτή η αντιμετώπιση δεν είναι αποτέλεσμα διοικητικής αδυναμίας. Είναι πολιτική επιλογή! Η συντήρηση των σχολείων και η ασφάλεια των παιδιών δεν μπορεί να εξαρτώνται από το αν ένα έργο είναι επιλέξιμο ή όχι σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση δίνει ψίχουλα στους Δήμους για τις σχολικές υποδομές, ενώ δισεκατομμύρια ευρώ κατευθύνονται στους ΝΑΤΟϊκούς εξοπλισμούς και την πολεμική προετοιμασία. Δικαιολογεί μάλιστα αυτή την πολιτική διαφημίζοντας το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» και τις συστημικές τράπεζες που το χρηματοδοτούν. Τράπεζες που έχουν αποκομίσει τεράστια κέρδη και απαλλάσσονται από την απόδοση φόρων, εμφανίζονται ως ευεργέτες, ενώ ο λαός πληρώνει το κόστος!Η δημοτική αρχή δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από την επιλεξιμότητα των έργων. Οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της, να διεκδικήσει την αναγκαία χρηματοδότηση και να προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις στις απαραίτητες εργασίες.»

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