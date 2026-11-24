Ο υπουργός υπογράμμισε ότι οι υποδομές του αύριο δεν αφορούν μόνο την κατασκευή νέων αυτοκινητοδρόμων, συγκοινωνιακών, κτηριακών και αντιπλημμυρικών έργων, αλλά απαιτούν έναν διαφορετικό τρόπο σχεδιασμού, χρηματοδότησης και διαχείρισης.

Στον στρατηγικό σχεδιασμό, την αξιοποίηση σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην κατασκευή και διαχείριση των έργων αναφέρθηκε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, κατά την παρουσία του στο συνέδριο «Υποδομές για το Μέλλον».

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι οι υποδομές του αύριο δεν αφορούν μόνο την κατασκευή νέων αυτοκινητοδρόμων, συγκοινωνιακών, κτηριακών και αντιπλημμυρικών έργων, αλλά απαιτούν έναν διαφορετικό τρόπο σχεδιασμού, χρηματοδότησης και διαχείρισης. «Το μέλλον των υποδομών δεν κρίνεται μόνο από το τι κατασκευάζουμε, αλλά κυρίως από το πώς το σχεδιάζουμε, πώς το χρηματοδοτούμε και πώς το διαχειριζόμαστε σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το συνέδριο διοργανώνουν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), ο Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ) και η Hellastron, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Ψηφιακός μετασχηματισμός και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία

Ο κ. Δήμας παρουσίασε τη μεθοδολογία που ακολουθεί το υπουργείο για την προώθηση των έργων, επισημαίνοντας ότι προηγείται η αξιολόγηση και η ιεράρχηση των αναγκών, ακολουθούν οι απαραίτητες μελέτες και η εξασφάλιση των πόρων και στη συνέχεια προχωρά η υλοποίηση.

Ο κ. Δήμας υπογράμμισε ότι η μετάβαση στις υποδομές του μέλλοντος δεν περιορίζεται στην κατασκευή νέων αυτοκινητοδρόμων, μεγάλων συγκοινωνιακών, κτηριακών και αντιπλημμυρικών έργων, αλλά προϋποθέτει έναν συνολικά διαφορετικό τρόπο σχεδιασμού, χρηματοδότησης και διαχείρισής τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως είπε: «Το μέλλον των υποδομών δεν κρίνεται μόνο από το τι κατασκευάζουμε, αλλά κυρίως από το πώς το σχεδιάζουμε, πώς το χρηματοδοτούμε και πώς το διαχειριζόμαστε σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του».

Αναφερόμενος στη μεθοδολογία που ακολουθεί το Υπουργείο για την κατασκευή των έργων, σημείωσε: «Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ακολουθεί μια συγκεκριμένη μεθοδολογία: προτεραιοποιεί, μελετά, εξασφαλίζει τους πόρους και προχωρά».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, τόσο από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους όσο και μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και Συμβάσεων Παραχώρησης. Όπως δήλωσε: «Τα έργα ΣΔΙΤ και αυτά που εκτελούνται με Συμβάσεις Παραχώρησης, είναι σχήματα τα οποία αποδίδουν και στα οποία επενδύουμε και έχουμε τη βούληση να συνεχίσουμε να επενδύσουμε».

Παράλληλα, ο κ. Δήμας αναφέρθηκε και στις πρόσφατες θεσμικές βελτιώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των πρότυπων προτάσεων. Ειδικότερα, σημείωσε ότι καταργήθηκαν τόσο ο χρονικός περιορισμός για την υποβολή τους όσο και ο κανόνας της χρονικής προτεραιότητας εξέτασης, με στόχο τη διαμόρφωση ενός περισσότερο ευέλικτου και λειτουργικού πλαισίου.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο κ. Δήμας στο Building Information Modelling (BIM), το οποίο χαρακτήρισε βασικό εργαλείο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κατασκευαστικού τομέα και τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο σχεδιασμού και διαχείρισης των υποδομών. «Το BIM δεν είναι απλώς ένα εξελιγμένο λογισμικό τρισδιάστατης σχεδίασης. Είναι μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία διαχείρισης της πληροφορίας», επισήμανε, εξηγώντας ότι η εφαρμογή του επιφέρει σημαντικές αλλαγές σε τρεις βασικούς πυλώνες: τη στρατηγική, τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση των έργων.

Όπως ανέφερε, η Εθνική Στρατηγική για το BIM διαμορφώνει έναν σαφή οδικό χάρτη, σε ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις και τα διεθνή πρότυπα. «Στόχος μας είναι η αλλαγή κουλτούρας στον τρόπο που παράγονται τα δημόσια και ιδιωτικά έργα», τόνισε ο Υπουργός, αναδεικνύοντας τη σημασία της ενσωμάτωσης ψηφιακών εργαλείων στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.

Ο κ. Δήμας, στάθηκε ιδιαίτερα και στη συμβολή του BIM στη μείωση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, καθώς ενισχύει την ακρίβεια του προϋπολογισμού, τον έλεγχο του χρονοδιαγράμματος και τη διαχείριση ολόκληρου του κύκλου ζωής ενός έργου. «Αν επενδύσουμε σήμερα στη γνώση, στα ανοιχτά πρότυπα και στη συνεργασία, οι υποδομές που θα παραδώσουμε αύριο δεν θα είναι απλώς έργα υποδομής αλλά θα είναι έξυπνα, ζωντανά συστήματα στην υπηρεσία της κοινωνίας και της οικονομίας», κατέληξε στην τοποθέτησή του ο κ. Δήμας.

Τι αλλάζει στους δρόμους της Αττικής – Τα έργα που προχωρούν

Σε δεύτερη παρέμβασή του, ο Χρίστος Δήμας αναφέρθηκε στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής και στην ανάγκη συντονισμού μεταξύ των συναρμόδιων υπουργείων και των αρμόδιων φορέων. Σε ό,τι αφορά τα οδικά έργα στην Αττική, ο κ. Δήμας είπε ότι ο Τριπλός Κόμβος Σκαραμαγκά μελετήθηκε, δημοπρατήθηκε και συμβασιοποιήθηκε και έχει αρχίσει να υλοποιείται. Χαρακτήρισε την παρέμβαση στον κόμβο της Μεταμόρφωσης διόρθωση μιας «ανορθογραφίας του παρελθόντος», επισημαίνοντας ότι θα δοθεί στην κυκλοφορία σε λίγες εβδομάδες. Πρόσθεσε πως διεξάγονται συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προώθηση της οδικής σύνδεσης Ελευσίνα – Οινόφυτα, της λεγόμενης παράκαμψης της Αττικής, η οποία θα δώσει διέξοδο στα βαρέα οχήματα.

«Δεν είναι η λύση μόνο το να αυξήσουμε τους αυτοκινητοδρόμους. Θα γεμίσουμε πάλι με αυτοκίνητα, να είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Άρα, για εμένα, η βασική προτεραιότητα είναι τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς», τόνισε ο Υπουργός. Σε αυτή την κατεύθυνση μίλησε για τη Γραμμή 4 του Μετρό και την ανανέωση του συνόλου του στόλου των αστικών λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

«Χάσαμε σχεδόν μία δεκαετία στις υποδομές»

Ο Χρίστος Δήμας υπογράμμισε ότι η ανάγκη αναβάθμισης των υποδομών δεν αφορά μόνο την Αττική, αλλά το σύνολο της χώρας. Όπως ανέφερε, τα χρόνια της οικονομικής κρίσης είχαν ως αποτέλεσμα σημαντικές καθυστερήσεις στην ανάπτυξη των υποδομών, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Τα χρόνια της οικονομικής κρίσης μείναμε πίσω. Χάσαμε σχεδόν μία δεκαετία στο κομμάτι των υποδομών». Παράλληλα, αναγνώρισε ότι τα προβλήματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν άμεσα, σημειώνοντας πως, παρά τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες. Τέλος, χαρακτήρισε θετική την πρόταση που διατυπώθηκε στο συνέδριο για τη δημιουργία επιστημονικού συμβουλίου, το οποίο θα συμβάλει στη διαμόρφωση προτάσεων και λύσεων για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος.