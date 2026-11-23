Η Σελήνη στα πιο λαμπερά της – Αντίστροφη μέτρηση για να απολαύσουμε την μαγευτική Υπερπανσέληνο του Νοεμβρίου στον ουρανό.

Ένα από τα εντυπωσιακότερα αστρονομικά θεάματα του φετινού Νοεμβρίου ετοιμάζεται να προσφέρει η Σελήνη, καθώς την Τρίτη 24 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η προτελευταία Πανσέληνος της χρονιάς. Το ολόγιομο φεγγάρι, γνωστό ως «Φεγγάρι του Κάστορα», θα είναι ταυτόχρονα και Υπερπανσέληνος , προσφέροντας μια ξεχωριστή ευκαιρία παρατήρησης στον νυχτερινό ουρανό. Πρόκειται για την τελευταία Πανσέληνο του φθινοπώρου στο βόρειο ημισφαίριο, αλλά και την πρώτη από μια σειρά τριών διαδοχικών Υπερπανσελήνων που αναμένονται έως τον Ιανουάριο του 2027.

Πότε κορυφώνεται η Πανσέληνος Νοεμβρίου 2026 στην Ελλάδα

Η Πανσέληνος του Νοεμβρίου θα κορυφωθεί την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, στις 17:00 ώρα Ελλάδος. Ωστόσο, το ολόγιομο φεγγάρι θα είναι ορατό τόσο το βράδυ της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου όσο και το βράδυ της Τρίτης 24 Νοεμβρίου, με την ανατολή του να αποτελεί μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές για τους παρατηρητές. Καθώς η Σελήνη αναδύεται κοντά στον ορίζοντα, ενδέχεται να εμφανίζεται με πορτοκαλί ή κοκκινωπές αποχρώσεις, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό θέαμα. Οι αποχρώσεις αυτές οφείλονται στη διέλευση του σεληνιακού φωτός μέσα από μεγαλύτερο πάχος της γήινης ατμόσφαιρας.

Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι του Κάστορα»

Η ονομασία «Φεγγάρι του Κάστορα» προέρχεται από παραδόσεις της Βόρειας Αμερικής και συνδέεται με τη συμπεριφορά των κάστορων κατά την προετοιμασία τους για τον χειμώνα. Τον Νοέμβριο, τα συγκεκριμένα ζώα συγκεντρώνουν τροφή και προετοιμάζουν τις φωλιές τους, ώστε να αντιμετωπίσουν τις χαμηλές θερμοκρασίες των επόμενων μηνών. Η ονομασία συνδέεται επίσης με την ιστορική περίοδο του εμπορίου γούνας στη Βόρεια Αμερική, όταν ο Νοέμβριος αποτελούσε σημαντική εποχή για την παγίδευση κάστορων, καθώς το τρίχωμά τους είχε γίνει πυκνότερο ενόψει του χειμώνα. Με την πάροδο των χρόνων, το «Beaver Moon» καθιερώθηκε ως μία από τις γνωστότερες παραδοσιακές ονομασίες της Πανσελήνου του Νοεμβρίου.

Γιατί η «Υπερπανσέληνος Νοεμβρίου» ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα φεγγάρια

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της φετινής Πανσελήνου είναι η χρονική εγγύτητά της με το περίγειο της Σελήνης, δηλαδή το σημείο της ελλειπτικής τροχιάς της στο οποίο βρίσκεται πιο κοντά στη Γη. Σύμφωνα με τα αστρονομικά στοιχεία, στις 25 Νοεμβρίου, στις 23:00, η Σελήνη θα φτάσει σε απόσταση περίπου 359.347 χιλιομέτρων από τον πλανήτη μας. Όταν η Πανσέληνος συμπίπτει χρονικά με το περίγειο, χρησιμοποιείται ο όρος Υπερπανσέληνος (Supermoon). Εξαιτίας της μικρότερης απόστασης, το φεγγάρι μπορεί να εμφανίζεται ελαφρώς μεγαλύτερο και φωτεινότερο σε σχέση με μια συνηθισμένη Πανσέληνο.

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Σύμφωνα με τα Κέντρα Επισκεπτών του Αστεροσκοπείου Αθηνών «Η Πανσέληνος του Νοεμβρίου συμπίπτει σχεδόν με το Περίγειο της Σελήνης, δηλαδή το σημείο της ελλειπτικής τροχιάς της όπου βρίσκεται πιο κοντά στη Γη, σε απόσταση μόλις 359.347 χιλιομέτρων. Πρόκειται για μια λεγόμενη υπερπανσέληνο (supermoon), κατά την οποία η Σελήνη φαίνεται ελαφρώς μεγαλύτερη και λαμπρότερη από μια συνηθισμένη Πανσέληνο, αν και η διαφορά δύσκολα γίνεται αντιληπτή με γυμνό μάτι.

Ένα ξεχωριστό θέαμα στον νυχτερινό ουρανό

Η Υπερπανσέληνος της 24ης Νοεμβρίου αποτελεί μια καλή αφορμή για παρατήρηση του ουρανού. Για όσους θέλουν να απολαύσουν το θέαμα, η επιλογή ενός σημείου με ανοιχτό ορίζοντα, μακριά από έντονο τεχνητό φωτισμό, προσφέρει τις καλύτερες συνθήκες παρατήρησης. Το «Φεγγάρι του Κάστορα» έρχεται να αποχαιρετήσει αστρονομικά το φθινόπωρο και μας επιφυλάσσει ένα ολόγιομο φεγγάρι άκρως εντυπωσιακό!