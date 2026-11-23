Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των διεθνών δραστηριοτήτων της Marks & Spencer.

Σε αναζήτηση επενδυτή που θα αναλάβει τη λειτουργία των 27 καταστημάτων της στην Ελλάδα μέσω συμφωνίας franchise βρίσκεται η Marks & Spencer, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των διεθνών δραστηριοτήτων της. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027, ενώ η σχεδιαζόμενη αλλαγή πραγματοποιείται σε μια περίοδο σημαντικής ενίσχυσης της κερδοφορίας της ελληνικής θυγατρικής.

Σύμφωνα με όσα επιβεβαίωσε η βρετανική αλυσίδα στο Sky News, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με υποψήφιους συνεργάτες για τη μετατροπή των δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα και την Τσεχία σε καθεστώς franchise. Το σχέδιο αφορά συνολικά 42 καταστήματα, εκ των οποίων 27 λειτουργούν στην ελληνική αγορά και 15 στην Τσεχία.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική του διευθύνοντος συμβούλου του ομίλου, Στιούαρτ Μάτσιν, για τη δημιουργία ενός απλούστερου και λιγότερο κεφαλαιοβόρου επιχειρηματικού μοντέλου στις διεθνείς αγορές. Η εταιρεία αναζητά επενδυτές με χρηματοοικονομική δυνατότητα και μακροπρόθεσμη δέσμευση, οι οποίοι θα αναλάβουν τη διαχείριση και περαιτέρω ανάπτυξη των καταστημάτων, χωρίς να διακοπεί η παρουσία του εμπορικού σήματος στις συγκεκριμένες χώρες.

Marks & Spencer: Οι οικονομικές επιδόσεις της ελληνικής θυγατρικής

Η σχεδιαζόμενη αλλαγή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπό το πρίσμα των οικονομικών επιδόσεων της ελληνικής θυγατρικής, η οποία δραστηριοποιείται στη χώρα από το 1990. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν προς δημοσίευση στις 2 Δεκεμβρίου 2025, οι πωλήσεις της Marks and Spencer Ελλάδος διαμορφώθηκαν στα 71,65 εκατ. ευρώ, έναντι 71,76 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας οριακή υποχώρηση 0,15%.

Ωστόσο, τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν στα 38,10 εκατ. ευρώ, από 36,50 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 30%, φθάνοντας τα 6,75 εκατ. ευρώ. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η βελτίωση της καθαρής κερδοφορίας, καθώς τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 2,05 εκατ. ευρώ, έναντι 424,5 χιλ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση περίπου 384%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 2,97 εκατ. ευρώ, από 1,73 εκατ. ευρώ.

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Η ελληνική εταιρεία, πρώην Marks and Spencer Μαρινόπουλος Ελλάδος, ελέγχεται σήμερα κατά 100% από τον βρετανικό όμιλο μέσω της Marks and Spencer BV και διαθέτει το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης του εμπορικού σήματος στην Ελλάδα.