Νέα τριμερής την επόμενη εβδομάδα - Νομοθετική παρέμβαση ζητά η ΠΟΕΕΤ.

Διορία μέχρι την επόμενη εβδομάδα για την εξόφληση των εργαζομένων που παραμένουν απλήρωτοι, κυρίως στα καταστήματα franchise, δόθηκε στην Pizza Fan μετά την ολοκλήρωση της τριμερούς συνάντησης στο υπουργείο Εργασίας. Την ίδια στιγμή, δύο επενδυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρονται να βρίσκονται σε άτυπες συζητήσεις για την εξαγορά της αλυσίδας, εξέλιξη που ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για την επαναλειτουργία της επιχείρησης και τη διασφάλιση περίπου 2.500 θέσεων εργασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκπρόσωποι της εταιρείας διέψευσαν την απόρριψη πρότασης επένδυσης ύψους 3 εκατ. ευρώ.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, χωρίς ωστόσο να προκύψει οριστική λύση για το μέλλον της εταιρείας. Νέα τριμερής προγραμματίζεται για την ερχόμενη εβδομάδα, παρουσία της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκης Κεραμέως, με το επόμενο δεκαήμερο να θεωρείται καθοριστικό τόσο για την καταβολή των δεδουλευμένων όσο και για την προοπτική επανεκκίνησης της δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τους νομικούς εκπροσώπους της εταιρείας, έχει ήδη καταβληθεί ο μισθός Οκτωβρίου στο σύνολο των περίπου 500 εργαζομένων της μητρικής και στο 80% των εργαζομένων στα καταστήματα franchise. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες πληρωμών, με τους εκπροσώπους των εργαζομένων να ζητούν την άμεση εξόφληση όλων των δικαιούχων.

Οι τρεις δεσμεύσεις της Pizza Fan

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης η συζήτηση επικεντρώθηκε σε τρεις βασικούς άξονες. Πρώτον, στην εξόφληση των δεδουλευμένων. Οι εκπρόσωποι της εταιρείας δεσμεύτηκαν για την καταβολή των οφειλόμενων μισθών Οκτωβρίου, καθώς και των νόμιμων αποδοχών λόγω υπερημερίας για τον Νοέμβριο, τόσο στους εργαζομένους της μητρικής όσο και στα καταστήματα franchise.

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Δεύτερον, στη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Η εταιρεία εξέφρασε τη δέσμευση ότι, εφόσον καταστεί δυνατή η επαναλειτουργία της, θα διατηρηθεί το σύνολο των υφιστάμενων θέσεων εργασίας και οι εργαζόμενοι θα επιστρέψουν στις θέσεις τους.

Τρίτον, στη μερική αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών. Οι νομικοί εκπρόσωποι της επιχείρησης ζήτησαν να εξεταστεί η δυνατότητα αποδέσμευσης μέρους των λογαριασμών, αφού προηγηθεί ο προσδιορισμός των οφειλών προς το Δημόσιο, ώστε να καταβληθούν οι μισθοί και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις επανεκκίνησης.

Παράλληλα, ζητήθηκε να προχωρήσουν έως την επόμενη Παρασκευή οι τροποποιητικές δηλώσεις προς την ΑΑΔΕ, με την πλευρά της εταιρείας να εκτιμά ότι οι οφειλές ενδέχεται να περιοριστούν έως και 30%. Στο τραπέζι τέθηκε επίσης η αλλαγή διαχειριστή που θα αναλάβει την προσπάθεια επαναλειτουργίας.

Κρίσιμο το επόμενο διάστημα για την Pizza Fan

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και του Συνδικάτου Επισιτισμού και Τουρισμού, Γιώργος Στεφανάκης, ανέφερε μετά τη συνάντηση ότι οι εκπρόσωποι της εταιρείας δεσμεύτηκαν για την καταβολή των δεδουλευμένων και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, εφόσον η επιχείρηση επαναλειτουργήσει.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι βασικό ζητούμενο είναι η πλήρης κατοχύρωση των ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων, καθώς και η οριστική εξάλειψη φαινομένων υποδηλωμένης εργασίας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΟΕΕΤ, Γιώργος Χότζογλου, χαρακτήρισε ιδιαίτερα κρίσιμο το επόμενο δεκαήμερο και κάλεσε τους εργαζομένους να μην υπογράψουν κανένα έγγραφο παραίτησης, απόλυσης ή τροποποίησης των συμβάσεών τους, επισημαίνοντας ότι σε περίπτωση απολύσεων πρέπει να διασφαλιστεί η καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης.

Νομοθετική ρύθμιση

Την ίδια στιγμή, η ΠΟΕΕΤ προωθεί ειδική νομοθετική ρύθμιση, προκειμένου να αντιμετωπίζονται ανάλογες περιπτώσεις επιχειρήσεων που αδυνατούν να λειτουργήσουν εξαιτίας ποινικών ή φορολογικών μέτρων σε βάρος των εργοδοτών τους.

Η πρόταση προβλέπει αναστολή των συμβάσεων εργασίας, καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού, δυνατότητα άμεσης αναζήτησης και ανάληψης άλλης εργασίας χωρίς εμπόδια από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, καθώς και διατήρηση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος αποζημίωσης.

Ειδικότερα, προτείνεται η ΔΥΠΑ να προκαταβάλλει προσωρινά τα αναγκαία ποσά στους εργαζομένους και στη συνέχεια να τα ανακτά κατά προτεραιότητα από τους δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς των υπαιτίων, ώστε να μην υπάρχει οριστική επιβάρυνση των δημόσιων ταμείων.

Στόχος της Ομοσπονδίας είναι να δημιουργηθεί ένα μόνιμο δίχτυ προστασίας για εργαζομένους που βρίσκονται ξαφνικά χωρίς εισόδημα, χωρίς να έχουν ευθύνη για τα προβλήματα της επιχείρησης στην οποία απασχολούνται.