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Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Το τελευταίο μήνυμα του Τραμπ στους ψηφοφόρους

Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Το τελευταίο μήνυμα του Τραμπ στους ψηφοφόρους Φωτογραφία: EPA/SARAH YENESEL
Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ θα καθορίσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου για τα δύο τελευταία χρόνια του Τραμπ.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ στις οποίες κρίνονται υψηλά διακυβεύματα. Οι Δημοκρατικοί, οι οποίοι χρειάζονται να κερδίσουν τρεις έδρες για να κατακτήσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τέσσερις έδρες για να κερδίσουν τη Γερουσία, εισέρχονται στην Ημέρα των Εκλογών με πλεονέκτημα 9 μονάδων στο γενικό ψηφοδέλτιο του Κογκρέσου, σύμφωνα με την Poll of Polls του CNN.

Παράλληλα, η στρατηγική ανακατανομής των περιφερειών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος θα δοκιμαστεί και το κόμμα υπερασπίζεται τις έδρες της Γερουσίας σε πολιτείες με έντονη παρουσία στο κόκκινο.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ ποντάρει στην εκλογική βάση των λευκών ψηφοφόρων της εργατικής τάξης, η οποία συνέβαλε καθοριστικά στις προεδρικές του νίκες το 2016 και το 2024. Ωστόσο, τα τελευταία δεδομένα δείχνουν ότι οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται πιο αποφασισμένοι να προσέλθουν στις κάλπες και να εκφράσουν την αντίθεσή τους στον Τραμπ και το κόμμα του.

Το μεγάλο ερώτημα είναι εάν ο Τραμπ έχει τη δυναμική να αποφύγει τη βαριά πολιτική ήττα κάτι που θα φανεί τις επόμενες ώρες.

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LIVE

  • Τραμπ: Εάν με βαρεθούν οι Αμερικανοί, θα πάω στο Ισραήλ να γίνω πρωθυπουργός

    17:58:20

    Στη συνέντευξη στο Fox, ο Τραμπ δήλωσε αστειευόμενος ότι έχει εναλλακτική σε περίπτωση που τον βαρεθούν οι Αμερικανοί: θα γίνει πρωθυπουργός του Ισραήλ.

    «Εάν με βαρεθούν στις ΗΠΑ, θα πάω στο Ισραήλ να γίνω πρωθυπουργός», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Η δημοτικότητά μου είναι στο 99% στο Ισραήλ, έχω την υψηλότερη δημοτικότητα στο Ισραήλ», ισχυρίστηκε.

    {https://x.com/clashreport/status/2117613775251726454}

  • Το τελευταίο μήνυμα του Τραμπ στους ψηφοφόρους

    17:53:27

    Ο Τραμπ δήλωσε ότι η Αμερική είναι μια «καυτή» χώρα, που τώρα οι άλλοι ηγέτες σέβονται, στο τελευταίο του μήνυμα προς τους ψηφοφόρους.

    «Πρέπει να διατηρήσουμε σπουδαία την Αμερική. Είναι σπουδαία τώρα», είπε στο Fox. «Ήμασταν φριχτοί πριν από δύο χρόνια. Ήμασταν περίγελος σε όλο τον κόσμο. Οι ηγέτες άλλων χωρών δεν μας έπαιρναν σοβαρά. Πίστευαν ότι είμαστε ηλίθιοι. Τώρα είμαστε “καυτοί”», δήλωσε στο Fox, απαριθμώντας τις «επιτυχίες» της διακυβέρνησής του.

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