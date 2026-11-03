Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Το τελευταίο μήνυμα του Τραμπ στους ψηφοφόρους

Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ θα καθορίσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου για τα δύο τελευταία χρόνια του Τραμπ.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ στις οποίες κρίνονται υψηλά διακυβεύματα. Οι Δημοκρατικοί, οι οποίοι χρειάζονται να κερδίσουν τρεις έδρες για να κατακτήσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τέσσερις έδρες για να κερδίσουν τη Γερουσία, εισέρχονται στην Ημέρα των Εκλογών με πλεονέκτημα 9 μονάδων στο γενικό ψηφοδέλτιο του Κογκρέσου, σύμφωνα με την Poll of Polls του CNN.

Παράλληλα, η στρατηγική ανακατανομής των περιφερειών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος θα δοκιμαστεί και το κόμμα υπερασπίζεται τις έδρες της Γερουσίας σε πολιτείες με έντονη παρουσία στο κόκκινο.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ ποντάρει στην εκλογική βάση των λευκών ψηφοφόρων της εργατικής τάξης, η οποία συνέβαλε καθοριστικά στις προεδρικές του νίκες το 2016 και το 2024. Ωστόσο, τα τελευταία δεδομένα δείχνουν ότι οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται πιο αποφασισμένοι να προσέλθουν στις κάλπες και να εκφράσουν την αντίθεσή τους στον Τραμπ και το κόμμα του.

Το μεγάλο ερώτημα είναι εάν ο Τραμπ έχει τη δυναμική να αποφύγει τη βαριά πολιτική ήττα κάτι που θα φανεί τις επόμενες ώρες.

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