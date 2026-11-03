Ισχυρό προβάδισμα των Δημοκρατικών για την κατάκτηση του ελέγχου της αμερικανικής Γερουσίας καταγράφει η αγορά προβλέψεων Polymarket, λίγες ώρες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Οι πιθανότητες επικράτησής τους διαμορφώνονται στο 77%, έναντι μόλις 23% για τους Ρεπουμπλικανούς, αποτυπώνοντας τις προσδοκίες για σημαντική πολιτική ανατροπή εις βάρος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας στις 3 Νοεμβρίου 2026, οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται ως το ξεκάθαρο φαβορί για τον έλεγχο της Γερουσίας, με την αγορά να έχει μεταστραφεί σημαντικά υπέρ τους κατά τις τελευταίες εβδομάδες.

Ειδικότερα, το σχετικό συμβόλαιο για τη νίκη των Δημοκρατικών διαπραγματεύεται στα 77 σεντς, ενώ το αντίστοιχο των Ρεπουμπλικανών στα 23 σεντς.

Η μεταβολή είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, καθώς, όπως προκύπτει από το διάγραμμα της Polymarket, οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούσαν το προβάδισμα για μεγάλο μέρος της προηγούμενης περιόδου. Ωστόσο, από τον Σεπτέμβριο καταγράφεται έντονη ενίσχυση των πιθανοτήτων των Δημοκρατικών, η οποία επιταχύνθηκε τον Οκτώβριο και κορυφώθηκε στις αρχές Νοεμβρίου.

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Σχεδόν 19 εκατ. δολάρια σε συναλλαγές

Το ενδιαφέρον των επενδυτών και των συμμετεχόντων στην αγορά προβλέψεων είναι ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς ο συνολικός όγκος συναλλαγών στο συγκεκριμένο εκλογικό συμβόλαιο έχει φτάσει τα 18,8 εκατ. δολάρια.

Από αυτά, περίπου 9,54 εκατ. δολάρια αφορούν το ενδεχόμενο επικράτησης των Δημοκρατικών και 9,25 εκατ. δολάρια το αντίστοιχο των Ρεπουμπλικανών.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την εικόνα που διαμορφώνεται ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης, με τις αγορές προβλέψεων να αποτιμούν πλέον ως επικρατέστερο σενάριο την αλλαγή πολιτικού ελέγχου στη Γερουσία.

Μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε σημαντικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς θα περιόριζε τη δυνατότητα της κυβέρνησής του να προωθεί τη νομοθετική της ατζέντα κατά το δεύτερο μισό της προεδρικής θητείας.