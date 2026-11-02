Η εμπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων συμπληρωματικού φόρου σύμφωνα με την ΑΑΔΕ μπορεί να πραγματοποιηθεί έως τις 30 Νοεμβρίου , ενώ η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή του φόρου εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου.

Σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα η νέα εφαρμογή της ΑΑΔΕ για την υποβολή δηλώσεων συμπληρωματικού φόρου (Pillar II), στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 5100/2024. Η διαδικασία αφορά συνιστώσες οντότητες πολυεθνικών επιχειρηματικών ομίλων και εγχώριων ομίλων μεγάλης κλίμακας, ενώ για συγκεκριμένες περιπτώσεις η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η νέα ψηφιακή εφαρμογή επιτρέπει την υποβολή δηλώσεων συμπληρωματικού φόρου συνιστωσών οντοτήτων, βάσει των κανόνων Συμπερίληψης Εισοδήματος (ΚΣΕ) και Υποφορολογημένων Κερδών (ΚΥΚ), καθώς και δηλώσεων Εγχώριου Συμπληρωματικού Φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 5100/2024.

Η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων και καταβολής του φόρου, όπως και οι επιμέρους λεπτομέρειες εφαρμογής του νέου πλαισίου, καθορίζονται με τις αποφάσεις Α.1236/2026 και Α.1237/2026 του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση

Για τον κανόνα Συμπερίληψης Εισοδήματος, υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχει η τελική μητρική συνιστώσα οντότητα ή η ορισθείσα συνιστώσα οντότητα, εφόσον είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα.

Αντίστοιχα, για τον κανόνα Υποφορολογημένων Κερδών, υπόχρεη είναι η ημεδαπή συνιστώσα οντότητα ή η ορισθείσα τοπική οντότητα. Όσον αφορά τον Εγχώριο Συμπληρωματικό Φόρο, η υποχρέωση υποβολής δήλωσης αφορά συνιστώσες οντότητες πολυεθνικών επιχειρηματικών ομίλων ή εγχώριων ομίλων μεγάλης κλίμακας που είναι εγκατεστημένες στην ελληνική επικράτεια.

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Οι προθεσμίες για δηλώσεις και πληρωμή φόρου

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις προθεσμίες που προβλέπονται για τους πολυεθνικούς επιχειρηματικούς ομίλους και τους εγχώριους ομίλους μεγάλης κλίμακας, των οποίων το οικονομικό έτος αναφοράς λήγει έως και τις 31 Μαρτίου 2025.

Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, η εμπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων συμπληρωματικού φόρου μπορεί να πραγματοποιηθεί έως τις 30 Νοεμβρίου 2026, ενώ η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή του φόρου εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Με τον τρόπο αυτό, οι υπόχρεες επιχειρήσεις καλούνται να ολοκληρώσουν τις σχετικές φορολογικές διαδικασίες εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων, τόσο ως προς την υποβολή των δηλώσεων όσο και ως προς την εξόφληση των αντίστοιχων φορολογικών υποχρεώσεων.

Πώς υποβάλλονται οι δηλώσεις στο myAADE

Η υποβολή των δηλώσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, ακολουθώντας τη διαδρομή «Εφαρμογές», «Φορολογικές Υπηρεσίες», «Εισόδημα» και στη συνέχεια «Συμπληρωματικός Φόρος ν. 5100/2024 (Πυλώνας ΙΙ)».

Για την παροχή διευκρινίσεων και την υποστήριξη των ενδιαφερομένων, η ΑΑΔΕ διαθέτει την υπηρεσία εξυπηρέτησης φορολογουμένων my1521. Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση πραγματοποιείται στον αριθμό 1521, τις εργάσιμες ημέρες από τις 07:00 έως τις 20:00, ενώ η ψηφιακή πλατφόρμα my1521 λειτουργεί σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν την κατηγορία «Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος», στη συνέχεια «Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων» και «Συμπληρωματικός Φόρος Συνιστωσών Οντοτήτων», προκειμένου να λάβουν πληροφορίες για τις αντίστοιχες δηλώσεις.