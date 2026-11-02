Οι σύμμαχοι ανησυχούν ότι ο Τραμπ θα στοχοποιήσει το ΝΑΤΟ σε περίπτωση ήττας στις ενδιάμεσες εκλογές.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι φοβούνται ότι μία ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, θα μπορούσε να πυροδοτήσει μία δραματική αντίδραση, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επιτίθεται στη συμμαχία, τονίζουν πέντε αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ.

Βασική τους ανησυχία είναι ότι αν περιοριστεί η εξουσία του στο Κογκρέσο, ο Τραμπ, ως επικεφαλής του αμερικανικού στρατού, ενδεχομένως να επιδιώξει να εδραιώσει την κληρονομιά του στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, όπου διαθέτει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει την απόσυρση χιλιάδων ακόμη στρατιωτών από την Ευρώπη, ανέφεραν τρεις από τους διπλωμάτες.

«Συνήθως, αυτό που συμβαίνει με τους προέδρους που βρίσκονται στο τέλος της θητείας τους είναι ένας συνδυασμός εκτόνωσης της απογοήτευσης και τυχοδιωκτισμού στην εξωτερική πολιτική», δήλωσε ανώτερο στέλεχος στον τομέα της ευρωπαϊκής άμυνας. Και μία επίθεση στο ΝΑΤΟ «φαίνεται να αποτελεί σταθερό στοιχείο της κοσμοθεωρίας του Τραμπ» σημείωσε.

Η βοηθός του Γραφείου τύπου του Λευκού Οίκου, Ολίβια Γουέιλς, δήλωσε στο Politico, πως «ο πρόεδρος Τραμπ έχει κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από οποιονδήποτε άλλον» επισημαίνοντας τα επιτεύγματα Τραμπ με την αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% την ενίσχυση του αμερικανικού στρατού στη Γροιλανδία και τις προσπάθειές του για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας - Ουκρανίας.

Ωστόσο, παραμένει αμετακίνητος στο ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα έπρεπε να είναι στο πλευρό των ΗΠΑ σε ό,τι αφορά στον πόλεμο με το Ιράν, επανέλαβε και πρόσθεσε πως «ο πρόεδρος δεν πρόκειται ποτέ να συμβιβαστεί με την ελεγχόμενη παρακμή της Δύσης και θα συνεχίσει, χωρίς καμία απολογία, να προωθεί τα συμφέροντά μας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό».

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Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Δημοκράτες θα κερδίσουν το Κογκρέσο και ενδεχομένως να ανατρέψουν τις έδρες και στη Γερουσία, την ώρα που η δημοτικότητα του Τραμπ έχει πέσει σε ποσοστά ρεκόρ. Ωστόσο, οι ανησυχίες των συμμάχων επισημαίνουν τις αυξανόμενες διατλαντικές εντάσεις μετά την αποκοπή των υπηρεσιών του αμερικανικού δορυφόρου Starlink στην Ουκρανία και την νέα επαναπροσέγγιση Τραμπ – Πούτιν λίγες μόνο εβδομάδες πριν από την διεξαγωγή των ενδιάμεσων εκλογών.

Περαιτέρω επιθέσεις θα κατάφεραν νέο πλήγμα στο ΝΑΤΟ, ακριβώς τη στιγμή που η Ρωσία εντείνει την εκστρατεία δολιοφθορών της και τον λεγόμενο υβριδικό πόλεμο σε όλη την Ευρώπη. «Θα μπορούσε να εκνευριστεί πολύ. Αν συμβεί αυτό, θα είναι πολύ σκληρόες» δήλωσε διπλωμάτης του ΝΑΤΟ για τον Τραμπ.

Τα σενάρια αντίδρασης του Τραμπ

Στο επίκεντρο των ανησυχιών είναι η αναθεώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, οιυ αναμένεται να γίνει μέχρι τον Δεκέμβριο. Αν ο Τραμπ δεν μπορεί πλέον να περνά νόμους στο εσωτερικό, ενδέχεται να επιδιώξει να διευρύνει σημαντικά το μέγεθος αυτής της υποχώρησης, προκειμένου να συσπειρώσει τη βάση των υποστηρικτών του κινήματος MAGA, ανέφεραν τρεις από τους διπλωμάτες.

Ο Τραμπ ίσως πάλι να αποφασίσει να συνδέσει τη συνέχιση της αμερικανικής παρουσίας στην Ευρώπη με την αποδοχή, εκ μέρους της, μιας ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, δήλωσε η Οάνα Λουνγκέσκου, πρώην αξιωματούχος του ΝΑΤΟ και διακεκριμένη παρουσία στο think tank, Royal United Services Institute.

«Υπάρχει ο κίνδυνος όλα αυτά τα πράγματα η αναθεώρηση της αμερικανικής στάσης, η Ουκρανία, η ευρωπαϊκή ασφάλεια…, με κάποιον τρόπο να απειληθούν ως μέρος μιας μεγαλύτερης συμφωνίας με τον Πούτιν» σημείωσε τονίζοντας ότι αυτό «θα δημιουργήσει μία πολύ επικίνδυνη κατάσταση για την ασφάλεια στην Ευρώπη».

Ίσως πάλι ο Τραμπ να προχωρήσει σε περικοπές των αμερικανικών συνεισφορών στην κοινή χρηματοδότηση του ΝΑΤΟ: ο περιορισμός του προγράμματος αγοράς εξοπλισμών για την Ουκρανία (PURL), το οποίο υποστηρίζεται από το ΝΑΤΟ καθώς και η περαιτέρω εμβάθυνση των δεσμών με τη Ρωσία, αποτελούν ορισμένα από τα ζητήματα, σύμφωνα με τους διπλωμάτες.

Η περίπτωση Χέγκσεθ

Μια βαριά εκλογική ήττα για τους Ρεπουμπλικάνους θα μπορούσε επίσης να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο Πεντάγωνο, γεγονός που θα είχε αλυσιδωτές επιπτώσεις σε τυχόν σχέδια που καταστρώνονται αυτή τη στιγμή. Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, έχει μετατραπεί σε μία βαθιά αντιδημοφιλή φιγούρα μέσα στους κόλπους του Κογκρέσου δεδομένης της προηγούμενης άρνησής του να παράσχει ενημερώσεις για τους προϋπολογισμούς και τις επιχειρήσεις, ειδικά στους Δημοκράτες.

Η αντιδημοφιλία του αυτή έχει οδηγήσει σε εικασίες ότι ο Χέγκσεθ, θα βρεθεί εκτός κυβέρνησης αν ο Τραμπ ηττηθεί στις ενδιάμεσες εκλογές. Ο λόγος για αυτό είναι ότι ένα Κογκρέσο με δημοκρατική πλειοψηφία θα ξεκινούσε μία ανελέητη δράση ελέγχων στις αποφάσεις Χέγκσεθ, από έρευνες σχετικά με την αδικαιολόγητη αποπομπή δεκάδων στρατηγών και ναυάρχων, καθώς και τον προβληματικό πόλεμο με το Ιράν. Αυτές οι ακροάσεις και οι έρευνες θα περιόριζαν δραστικά τα περιθώρια κινήσεων του Χέγκσεθ και της ομάδας του, ενώ θα μπορούσαν επίσης να φέρουν σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση.

Αν ο Χέγκσεθ απομακρυνόταν θα ακολουθούσε μια περίοδος μετάβασης στο Πεντάγωνο, που θα μπορούσε να πιέσει σε αποφάσεις για τη μετακίνηση των αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη τις επόμενες εβδομάδες ή μήνες. Στη θεωρία, μία δημοκρατική πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, στο σύνολο δηλαδή του αμερικανικού Κογκρέσου, θα μπορούσε να περιορίσει τα περιθώρια ελιγμών του Τραμπ ακόμη και σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, παρόλο που η αμερικανική νομοθεσία επιβάλλει επί του παρόντος ένα ελάχιστο όριο 76.000 στρατιωτών για την παρουσία δυνάμεων στην Ευρώπη.

Αν ο Τραμπ αποφασίσει να επιβάλει μια πιο εκτεταμένη μείωση δυνάμεων, η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει τις «μεγαλύτερες δυσκολίες» στην αντικατάσταση μέσων και δυνατοτήτων, όπως συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, συστήματα αεράμυνας, υποστήριξη πληροφοριών και αναγνώρισης, εναέριο ανεφοδιασμό, καθώς και ορισμένους τύπους υλικοτεχνικής υποστήριξης, ανέφερε διπλωμάτης.

Άλλοι σύμμαχοι είναι περισσότερο σκεπτικιστές για το κατά πόσο ο Τραμπ θα «χτυπήσει» το ΝΑΤΟ. «Έχουμε πάντα σκέψεις σχετικά με την απόφαση του Τραμπ να αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ. Αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής» δήλωσε ο υπουργός Άμυνας του Μαυροβουνίου, Ντράγκαν Κράποβιτς. «Το Κογκρέσο είναι αυτό που λαμβάνει τις αποφάσεις, την τελική απόφαση για λιγότερα στρατεύματα στην Ευρώπη».

Ένας άλλος διπλωμάτης του ΝΑΤΟ σημείωσε πάλι, πως «το να κάνει κανείς υποθέσεις με υψηλή πιθανότητα επιτυχίας χρειάζεται ένα αντικείμενο μελέτης που παίρνει λογικές αποφάσεις. Δεν νομίζω ότι είμαστε σε αυτή την περίπτωση με τον τωρινό πρόεδρο των ΗΠΑ».

Με πληροφορίες του Politico





