Το αεροπλάνο έκανε «βουτιά» 27.000 ποδιών ή διαφορετικά 8.200 μέτρων μέσα σε ένα μόλις λεπτό, λίγο πριν χαθούν τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσης. Και οι 9 επιβαίνοντες σκοτώθηκαν ακαριαία.

Σοβαρό αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 1ης Νοεμβρίου στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου Learjet 60 συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή της κομητείας Παλμ Μπιτς, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη και μεγάλη πυρκαγιά. Στο αεροσκάφος επέβαιναν εννέα άνθρωποι, ενώ οι εικόνες από τη στιγμή της πτώσης προκαλούν σοκ, καθώς το τζετ φαίνεται να κατευθύνεται με μεγάλη ταχύτητα προς το έδαφος και να μετατρέπεται σε μια τεράστια πύρινη σφαίρα.

Η συντριβή σημειώθηκε στην περιοχή Greenacres, κοντά στο West Palm Beach, σε μικρή απόσταση από κατοικίες και πολυσύχναστο οδικό δίκτυο. Η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κρατήρας στο οδόστρωμα και να διασκορπιστούν συντρίμμια σε μεγάλη έκταση.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), στο αεροσκάφος επέβαιναν εννέα άτομα, που σκοτώθηκαν ακαριαία.

Η στιγμή που το αεροσκάφος πέφτει και εκρήγνυται

Τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τις δραματικές τελευταίες στιγμές της πτήσης. Το ιδιωτικό αεροσκάφος εμφανίζεται να χάνει απότομα ύψος, πραγματοποιώντας σχεδόν κατακόρυφη κάθοδο, προτού προσκρούσει στο έδαφος με το μπροστινό του τμήμα.

Αμέσως μετά την πρόσκρουση ακολουθεί μια τεράστια έκρηξη, με μια πύρινη σφαίρα να καλύπτει το σημείο και πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται στον ουρανό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο οδόστρωμα, ενώ συντρίμμια του αεροσκάφους εκτοξεύτηκαν σε γειτονικά σημεία. Οι εικόνες από κάμερες οχημάτων και βίντεο αυτοπτών μαρτύρων αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με την πυρκαγιά να εκδηλώνεται σχεδόν ακαριαία.

{https://x.com/ScopeReport_/status/2116983451173724429}

Το αεροσκάφος κατέπεσε σε περιοχή όπου υπάρχουν κατοικίες και τροχόσπιτα, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο να έχουν επηρεαστεί και άνθρωποι που βρίσκονταν στο έδαφος.

{https://x.com/TheKyleMcGuire/status/2116971389533983026}

Από το Τέξας με προορισμό τις Μπαχάμες

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της FAA, το αεροσκάφος ήταν ένα δικινητήριο επιχειρηματικό τζετ Learjet 60, το οποίο είχε απογειωθεί από το διεθνές αεροδρόμιο Austin-Bergstrom στο Τέξας, με προορισμό το North Eleuthera στις Μπαχάμες.

Η συντριβή σημειώθηκε περίπου στις 12:50 το μεσημέρι, τοπική ώρα, κοντά στη διασταύρωση των οδών Military Trail και 10th Avenue North, στην κομητεία Παλμ Μπιτς.

{https://x.com/TaraBull/status/2116994916857626854}

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δεδομένα παρακολούθησης της πτήσης, καθώς σύμφωνα με στοιχεία που επικαλούνται αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, το αεροσκάφος φέρεται να έχασε περίπου 27.000 πόδια ύψους μέσα σε διάστημα περίπου ενός λεπτού.

Η απότομη αυτή μεταβολή της πορείας του αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που αναμένεται να εξετάσουν οι ερευνητές, προκειμένου να διαπιστώσουν τι συνέβη στα τελευταία λεπτά της πτήσης.

Πιθανή διέλευση από καταιγίδα πριν από τη συντριβή

Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών αναμένεται να βρεθούν και οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή την ώρα του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με προκαταρκτική ανάλυση μετεωρολογικών δεδομένων που δημοσιεύτηκε από το The Aviation Hub, στην περιοχή της κομητείας Παλμ Μπιτς καταγράφονταν καταιγίδες, βροχοπτώσεις και κεραυνική δραστηριότητα.

Τα διαθέσιμα στοιχεία υποδεικνύουν ότι το αεροσκάφος ενδέχεται να πέρασε από περιοχή με εντονότερη καταιγίδα λίγα λεπτά πριν αρχίσει την απότομη κάθοδό του.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ότι τα καιρικά φαινόμενα συνδέονται με τη συντριβή. Οι ειδικοί θα εξετάσουν εάν υπήρξε τεχνική βλάβη, πρόβλημα στους κινητήρες, απώλεια ελέγχου ή κάποιος άλλος παράγοντας που οδήγησε στην τραγωδία.

Αποκλεισμένη η περιοχή

Αμέσως μετά το περιστατικό σήμανε συναγερμός στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της κομητείας Παλμ Μπιτς.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της αστυνομίας και των σωστικών συνεργείων έσπευσαν στο σημείο, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά και να ελέγξουν την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή.

Η υπηρεσία Palm Beach County Fire Rescue χαρακτήρισε το συμβάν περιστατικό μαζικών απωλειών (mass casualty incident), ενεργοποιώντας τον αντίστοιχο μηχανισμό αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.

Παράλληλα, η αστυνομία προχώρησε στον αποκλεισμό της Military Trail και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, μεταξύ της Cresthaven Boulevard και της 10th Avenue North, καλώντας τους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή.

Η έκταση των ζημιών, η παρουσία συντριμμιών στο οδόστρωμα και η ανάγκη να πραγματοποιηθούν έρευνες στο σημείο κατέστησαν αναγκαία την παρατεταμένη διακοπή της κυκλοφορίας.

Τι εξετάζουν FAA και NTSB

Την υπόθεση έχουν αναλάβει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB).

Η έρευνα αναμένεται να επικεντρωθεί στα δεδομένα της πτήσης, στην τεχνική κατάσταση του Learjet 60, στις επικοινωνίες με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας και στις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν πριν από τη συντριβή.

Ιδιαίτερη σημασία θα έχει η ανάλυση της απότομης απώλειας ύψους, καθώς και η εξέταση των συντριμμιών για ενδείξεις πιθανής μηχανικής ή δομικής αστοχίας.

Το NTSB θα επιχειρήσει να ανασυνθέσει με ακρίβεια την πορεία του αεροσκάφους και να διαπιστώσει εάν υπήρξε κάποια προειδοποίηση ή ένδειξη προβλήματος πριν από την πτώση.

Οι εικόνες από την πύρινη έκρηξη έχουν κάνει τον γύρο του κόσμου, ενώ τα ερωτήματα για το τι προκάλεσε την απότομη κάθοδο του αεροσκάφους παραμένουν αναπάντητα.