Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού, καθώς το αεροσκάφος φέρεται να έπεσε με μεγάλη ταχύτητα, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη και μια τεράστια πύρινη εστία.

Συναγερμός σήμανε στη Φλόριντα των ΗΠΑ, μετά τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους τύπου Learjet 60, στο οποίο επέβαιναν εννέα άνθρωποι. Το αεροσκάφος κατέπεσε σε κατοικημένη περιοχή στην κομητεία Παλμ Μπιτς, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά και κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Όστιν, στο Τέξας, με προορισμό τις Μπαχάμες, όταν υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες συνετρίβη στην περιοχή Γκρινέικρς της Φλόριντα.

Βίντεο από το περιστατικό φέρεται να καταγράφει το αεροσκάφος να χάνει απότομα ύψος και να προσκρούει στο έδαφος, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μεγάλη φωτιά.

{https://x.com/ScopeReport_/status/2116983451173724429}

Από τη συντριβή προκλήθηκαν ζημιές σε κατοικίες της περιοχής, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές τουλάχιστον μία τροχοβίλα υπέστη εκτεταμένες καταστροφές. Αναφέρθηκαν επίσης ζημιές σε δέντρα και καλώδια ηλεκτροδότησης.