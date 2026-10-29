Το ελικόπτερο συμμετείχε στην ευρωπαϊκή ειρηνευτική αποστολή στη Βοσνία.

Ένα ιταλικό στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη στη Βοσνία το απόγευμα της Πέμπτης. Το ελικόπτερο συμμετείχε στην ευρωπαϊκή ειρηνευτική αποστολή στη χώρα (EUFOR).

Το υπουργείο Άμυνας της Ιταλίας ανακοίνωσε ότι το ελικόπτερο, τύπου CH-47 Chinook συνετρίβη στη Βοσνία, χωρίς να διευκρινίζει σε ποια περιοχή. Τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου διερευνώνται, ανάφερε η ανακοίνωση.

Στο σημείο έσπευσαν ομάδες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, ενώ το ιταλικό υπουργείο Άμυνας δεν έδωσε πληροφορίες για το πλήρωμα του ελικοπτέρου. Η EUFOR ανακοίνωσε ότι το ελικόπτερο συνετρίβη στην πόλη Γκόριτσα, στο Μπρτσκο, κοντά στα σύνορα με τη Σερβία, κατά τη διάρκεια επιχείρησης ρουτίνας. Ο δήμαρχος του Μπρτσκο δήλωσε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το ANSA.

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H ιστοσελίδα Clash Report δημοσίευσε φωτογραφία που φέρεται να δείχνει τα συντρίμμια του ελικοπτέρου.

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