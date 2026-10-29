Οι έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή της Καππαδοκίας οδήγησαν στην αποκόληση των βράχων.

Τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τη κατολίσθηση που προκλήθηκε στις «νεραϊδοκαμινάδες» της Καππαδοκίας, στην κεντρική Τουρκία.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu, το συμβάν σημειώθηκε στην είσοδο του υπαίθριου μουσείο Γκιόερμε. Αιτία της κατολίσθησης είναι η ισχυρή βροχόπτωση, εξαιτίας της οποίας αποκολήθηκαν κομμάτια από τον γεωλογικό σχηματισμό.

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Στην περιοχή έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας, πυροσβέστες, ασθενοφόρα, αλλά και διασώστες της τουρκικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.

Αρχικά εντοπίστηκαν δύο νεκροί κάτω από τα συντρίμμια, ενώ στη συνέχεια οι διασώστες ανέσυραν τη σορό ενός ακόμη ανθρώπου, ανεβάζοντας τον απολογισμό στους τρεις νεκρούς. Πέντε τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της Νεβσεχίρ.

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Ο νομάρχης της επαρχίας Νεβσεχίρ, Χουσεΐν Κιοκ, ο οποίος μετέβη στο σημείο της καταστροφής, απέδωσε την κατολίσθηση στις έντονες βροχοπτώσεις και ανακοίνωσε την κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων κρατικών μέσων για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

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Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι τουρκικές δικαστικές αρχές διέταξαν έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η κατολίσθηση. Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Ακίν Γκιουρλέκ, ανακοίνωσε ότι η Εισαγγελία του Νεβσεχίρ ανέλαβε τη διερεύνηση του περιστατικού, ορίζοντας τρεις εισαγγελικούς λειτουργούς.

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Οι εν λόγω σχηματισμοί, γνωστοί ως «νεραϊδοκαμινάδες», είναι εντυπωσιακοί κωνικοί πύργοι από βράχο που φτάνουν σε ύψος έως και τα 40 μέτρα. Στην κορυφή τους διαθέτουν φυσικά «καπέλα» από σκληρότερο βασάλτη, ενώ έχουν σμιλευτεί μέσα στους αιώνες από τη φυσική διάβρωση της βροχής και του ανέμου πάνω στα ηφαιστειογενή πετρώματα της περιοχής.