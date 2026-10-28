Ο Νοέμβριος ενδέχεται να ξεκινήσει με περισσότερες βροχές σε σχέση με τις τελευταίες ημέρες του Οκτωβρίου.

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού, με τις βροχές να επιστρέφουν σε αρκετές περιοχές της χώρας, αποτυπώνουν οι προγνωστικοί χάρτες που παρουσίασε ο Σάκης Αρναούτογλου στο βίντεό του με τίτλο «Ο καιρός έως αρχές Νοέμβρη».

Σύμφωνα με την παρουσίαση του μετεωρολόγου, τα πρώτα φαινόμενα αναμένονται ήδη από τα τέλη Οκτωβρίου, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στο διάστημα από την Κυριακή 1 Νοεμβρίου έως και τις πρώτες ημέρες της επόμενης εβδομάδας, όταν οι βροχοπτώσεις φαίνεται πως θα επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές.

Η εικόνα για την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου

Στον προγνωστικό χάρτη για το απόγευμα της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου διακρίνονται τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλία και σε τμήματα της Ηπείρου.

Φαινόμενα εμφανίζονται επίσης σε περιοχές γύρω από τον Παγασητικό και τις Σποράδες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα η εικόνα είναι περισσότερο ήπια, με αρκετές περιοχές να παραμένουν εκτός των ζωνών βροχόπτωσης.

Πού αναμένονται βροχές την Κυριακή 1 Νοεμβρίου

Πιο εκτεταμένη παρουσιάζεται η ζώνη των βροχοπτώσεων την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον αντίστοιχο χάρτη για τις μεσημβρινές ώρες.

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Τα φαινόμενα εντοπίζονται κυρίως στη δυτική Ελλάδα, στην Ήπειρο, στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, καθώς και σε τμήματα της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου.

Ανοιχτά του Ιονίου διακρίνεται περιοχή με εντονότερες βροχοπτώσεις, ενώ ασθενέστερα φαινόμενα εμφανίζονται και σε περιοχές του ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων.

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Δευτέρα 2 Νοεμβρίου: Οι βροχές επεκτείνονται

Για το μεσημέρι της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου, οι χάρτες δείχνουν βροχοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Η Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Στερεά Ελλάδα, η Πελοπόννησος και αρκετά νησιά του Αιγαίου εμφανίζονται μέσα στις περιοχές που ενδέχεται να επηρεαστούν.

Βροχές αποτυπώνονται επίσης στην περιοχή της Αττικής, ενώ τοπικά φαινόμενα διακρίνονται έως την Κρήτη.

Τι δείχνουν οι χάρτες για τις 3 έως 8 Νοεμβρίου

Στη συνέχεια, οι χάρτες κίνησης βροχής και χιονιού για το διάστημα 3-4 Νοεμβρίου εμφανίζουν τα φαινόμενα να εντοπίζονται περισσότερο στη δυτική και βόρεια Ελλάδα.

Για τις 7-8 Νοεμβρίου, αποτυπώνεται ζώνη βροχοπτώσεων που προσεγγίζει τη χώρα από τα δυτικά, με εντονότερα χρώματα πάνω από το Ιόνιο, κυρίως ανοιχτά των δυτικών ακτών.

Πρόκειται, πάντως, για προγνωστική εικόνα αρκετών ημερών μπροστά, η οποία μπορεί να μεταβληθεί ως προς την ένταση, την έκταση και τον ακριβή χρόνο εκδήλωσης των φαινομένων.