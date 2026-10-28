Πώς θα κινηθούν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες.

Σε επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων προχώρησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της ανατολικής χώρας σήμερα, Τετάρτη (28/10). Τα εντονότερα φαινόμενα αναμένονται στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα, για τις οποίες έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση.

Το έκτακτο δελτίο, που εκδόθηκε αρχικά τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, καθώς αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Οι βροχές και οι καταιγίδες ενδέχεται να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιοχές όπου τα φαινόμενα αναμένεται να παρουσιάσουν μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια.

Ποιες περιοχές βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, στις ακόλουθες περιοχές:

Κόκκινη προειδοποίηση:

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Στη Θεσσαλία, κυρίως στους νομούς Μαγνησίας και Λάρισας, στις Σποράδες και στην Εύβοια, όπου τα ισχυρά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν έως αργά τη νύχτα.

Στα Δωδεκάνησα, όπου προβλέπονται επίσης έντονες βροχές και καταιγίδες.

Πορτοκαλί προειδοποίηση:

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου τα ισχυρά φαινόμενα θα διαρκέσουν έως αργά το βράδυ.

Στην ανατολική Στερεά Ελλάδα, κυρίως στους νομούς Φωκίδας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας, όπου αναμένονται κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως αργά τη νύχτα.

Η ΕΜΥ επισημαίνει ότι τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα έντονα κατά τόπους, με πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων. Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, ειδικά σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος συσσώρευσης υδάτων ή τοπικών πλημμυρικών φαινομένων.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας θα παρακολουθείται με βάση τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα, ενώ το έκτακτο δελτίο ενδέχεται να επικαιροποιηθεί εκ νέου εφόσον κριθεί απαραίτητο.