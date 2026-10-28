Αναλυτικά όσα αναφέρονται σε ανακοίνωση.

Την αντίθεσή της στην προγραμματισμένη συγκέντρωση του Ηλία Κασιδιάρη στη Θεσσαλονίκη, ανήμερα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, εκφράζει η Νέα Αριστερά, απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα συμμετοχής σε αντιφασιστική κινητοποίηση στο κέντρο της πόλης.

Σε ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά χαρακτηρίζει ανεπιθύμητη την παρουσία του Ηλία Κασιδιάρη, συνδέοντας συμβολικά την ημερομηνία της συγκέντρωσης με την ιστορική αντίσταση του ελληνικού λαού απέναντι στις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής.

Το κόμμα κάνει ειδική αναφορά στον ρόλο του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου (ΕΑΜ) στην οργανωμένη αντίσταση κατά τη διάρκεια της Κατοχής, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της υπεράσπισης των δημοκρατικών αξιών.

Αναλυτικά:

«Ανήμερα της αρχής της αντίστασης του Ελληνικού λαού στις ναζιστικες δυνάμεις, με πρωταγωνιστή και οργανωτή της αντεπίθεσης το ΕΑΜ, ο Ηλίας Κασιδιάρης θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση στην Θεσσαλονίκη.

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Το μίσος, το φασιστικό δηλητήριο, η εναντίωση σε δημοκρατικά κεκτημένα, τα πογκρόμ σε πολίτες δεν χωράνε ούτε στην Θεσσαλονίκη ούτε πουθενά.

Στηρίζουμε και καλούμε στην αντιφασιστικη συγκέντρωση σήμερα 28 Οκτώβρη στο Άγαλμα Βενιζέλου 16.00 στην Θεσσαλονίκη».