Αναλυτικά όσα αναφέρει σε τηλεοπτική εκπομπή.

Μήνυμα για τη διαρκή ανάγκη αντίστασης απέναντι στον φασισμό και τον αυταρχισμό, με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, έστειλε η Άννα Παπαδοπούλου, από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ενώ παράλληλα άσκησε κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς γύρω από το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τις εξελίξεις που αφορούν την πόντιση του καλωδίου.

Η ίδια υπογράμμισε τη σημασία της ιστορικής μνήμης και των αγώνων για την εθνική αντίσταση, επισημαίνοντας ότι τα μηνύματα της επετείου παραμένουν επίκαιρα. Όπως ανέφερε, η υπεράσπιση της δημοκρατίας και η αντίσταση απέναντι στον αυταρχισμό δεν αποτελούν ζητήματα που ανήκουν αποκλειστικά στο παρελθόν, αλλά έναν διαρκή αγώνα.

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Τα ερωτήματα για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Αναφερόμενη στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, η Άννα Παπαδοπούλου σημείωσε ότι η βασική διαφωνία δεν αφορά τον παράνομο χαρακτήρα της συμφωνίας, αλλά τους χειρισμούς που προηγήθηκαν και οδήγησαν στις σημερινές εξελίξεις.

Όπως τόνισε, το κρίσιμο ερώτημα είναι γιατί η υπόθεση έφτασε στο συγκεκριμένο σημείο, τόσο σε σχέση με την αρχική υπογραφή του μνημονίου όσο και με τις μεταγενέστερες εξελίξεις γύρω από την επικύρωσή του, έπειτα από επτά χρόνια.

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Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στα γεγονότα του 2019, όταν, σύμφωνα με την ίδια, τον Αύγουστο η Λιβύη είχε αποστείλει στην Ελλάδα ρηματική διακοίνωση, με την οποία ζητούσε την έναρξη διαπραγματεύσεων για τις θαλάσσιες ζώνες.

Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, ο τότε υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, συναντήθηκε με τον Λίβυο ομόλογό του στο περιθώριο των εργασιών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την Παπαδοπούλου, από τη συγκεκριμένη συνάντηση είχε προκύψει η εκτίμηση ότι δεν επρόκειτο να προχωρήσει η συμφωνία. Ωστόσο, τον Νοέμβριο του 2019 ακολούθησε η υπογραφή του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Η ίδια έθεσε, επομένως, ζήτημα αξιολόγησης της ελληνικής διπλωματικής στάσης κατά τα επόμενα χρόνια, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση διαβεβαίωνε πως δεν θα προχωρούσε η επικύρωση της συμφωνίας.

Η στάση της κυβέρνησης και η μεταστροφή Χαφτάρ

Η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αναφέρθηκε, παράλληλα, στις επαφές της ελληνικής πλευράς με τον Χαλίφα Χαφτάρ και τον πρόεδρο της λιβυκής Βουλής, πρόσωπα τα οποία, όπως υποστήριξε, η κυβέρνηση παρουσίαζε ως αντίβαρο στο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Κατά την ίδια, η μεταγενέστερη μεταστροφή του Χαφτάρ δημιουργεί νέα δεδομένα και καθιστά αναγκαία την εξέταση των προηγούμενων κυβερνητικών επιλογών.

Η Άννα Παπαδοπούλου αναγνώρισε τη σημασία των καταγγελιών που διατυπώνονται εκ των υστέρων, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι αυτές δεν απαντούν στο βασικό ερώτημα: πώς διαμορφώθηκαν οι συνθήκες που οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση.

Στο τελευταίο μέρος της παρέμβασής της, η Άννα Παπαδοπούλου αναφέρθηκε και στο ζήτημα της πόντισης του καλωδίου, ασκώντας κριτική στον τρόπο με τον οποίο, όπως είπε, πραγματοποιείται η σχετική ενημέρωση υπό την απειλή πρόκλησης επεισοδίου και με βάση τις απαιτήσεις της τουρκικής πλευράς.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, μια τέτοια διαδικασία δεν μπορεί να θεωρείται απλή ενημέρωση, αλλά στην πράξη ισοδυναμεί με παροχή άδειας.