Έκανε λόγο για «άρνηση της ντροπής» και για «φίμωση».

Δήλωση στην οποία αναφέρει ότι της αρνήθηκαν «με παράκαμψη της νομοθεσίας» να καταθέσει στεφάνι στο πλαίσιο των εορτασμών για την 28η Οκτωβρίου ανάρτησε στην προσωπική της σελίδα στο Facebook η πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού.

Έκανε λόγο για «άρνηση της ντροπής» και για «φίμωση» και επισήμανε ότι «ήρθε η ώρα να πούμε το δικό μας ΟΧΙ στη διαφθορά στην παρανομία και στην ασυδοσία, να κατακτήσουμε την ελευθερία και την αληθινή δημοκρατία.».

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