Δήλωση στην οποία αναφέρει ότι της αρνήθηκαν «με παράκαμψη της νομοθεσίας» να καταθέσει στεφάνι στο πλαίσιο των εορτασμών για την 28η Οκτωβρίου ανάρτησε στην προσωπική της σελίδα στο Facebook η πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού.
Έκανε λόγο για «άρνηση της ντροπής» και για «φίμωση» και επισήμανε ότι «ήρθε η ώρα να πούμε το δικό μας ΟΧΙ στη διαφθορά στην παρανομία και στην ασυδοσία, να κατακτήσουμε την ελευθερία και την αληθινή δημοκρατία.».
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