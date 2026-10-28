Κλείνοντας την παρέμβασή του, ευχήθηκε χρόνια πολλά στην Ελλάδα, μεταφέροντας το μήνυμα της εθνικής επετείου σε όσους παρακολουθούσαν την παρέλαση.

Ένα ισχυρό μήνυμα ιστορικής μνήμης, εθνικής υπερηφάνειας και ελευθερίας έστειλε από τον ουρανό της Θεσσαλονίκης ο επισμηναγός Χρήστος-Πάρις Χαρίτος, πιλότος της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων «ΖΕΥΣ», στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Με φόντο την εντυπωσιακή πτήση του μαχητικού F-16 κατά τη διάρκεια της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης, ο Έλληνας πιλότος αναφέρθηκε στη διαχρονική αξία του ιστορικού «Όχι», υπενθυμίζοντας πως μία και μόνο λέξη μπορεί να αποτυπώσει την αποφασιστικότητα ενός ολόκληρου λαού και να καθορίσει την πορεία της ιστορίας.

«Μία λέξη αλλάζει την ιστορία. Για τους Έλληνες αυτή η λέξη είναι το Όχι», ήταν το κεντρικό μήνυμα του επισμηναγού, ο οποίος τίμησε με τα λόγια του τη μνήμη εκείνων που αντιστάθηκαν και αγωνίστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ελευθερία δεν αποτελεί δεδομένο αγαθό, αλλά κατάκτηση που απαιτεί αγώνες και θυσίες. Κλείνοντας την παρέμβασή του, ευχήθηκε χρόνια πολλά στην Ελλάδα, μεταφέροντας το μήνυμα της εθνικής επετείου σε όσους παρακολουθούσαν την παρέλαση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmgfishw2vq1?integrationId=40599y14juihe6ly}

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Το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας

Η αεροπορική επίδειξη της ομάδας «ΖΕΥΣ» αποτέλεσε μία από τις ξεχωριστές στιγμές του εορτασμού στη Θεσσαλονίκη, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων και αναδεικνύοντας τον συμβολισμό της ημέρας.

Αμέσως μετά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, συνεχάρη τον επισμηναγό για την επίδειξη και αναφέρθηκε στη δύναμη της ψυχής, την αυταπάρνηση και την ιστορική παρακαταθήκη του ελληνικού λαού.

Επικαλούμενος τους στίχους του Κωστή Παλαμά, τόνισε ότι η πραγματική μεγαλοσύνη ενός έθνους δεν μετριέται με την έκταση της επικράτειάς του, αλλά με το θάρρος, την ψυχική αντοχή και τις θυσίες των ανθρώπων του. Παράλληλα, εξέφρασε την υπερηφάνειά του για την παρουσία των Ενόπλων Δυνάμεων και συνεχάρη τον πιλότο για την εντυπωσιακή του εμφάνιση.

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