Τι ανέφερε η τομεάρχης Δικαιοσύνης της ΕΛ.Α.Σ., Μαρία Λεπενιώτη, με αφορμή.

Σοβαρές αιχμές για την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με την ανανέωση της θητείας τριών Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων αφήνει η τομεάρχης Δικαιοσύνης της ΕΛ.Α.Σ., Μαρία Λεπενιώτη, με αφορμή τις δηλώσεις της Λάουρα Κοβέσι περί απόπειρας εκφοβισμού εισαγγελέων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα.

Η Μαρία Λεπενιώτη, σε δήλωσή της, υποστηρίζει ότι η άρνηση πενταετούς ανανέωσης της θητείας των τριών εισαγγελικών λειτουργών δημιουργεί εμπόδια στο έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, συνδέοντας την εξέλιξη αυτή με τις καταγγελίες της Λάουρα Κοβέσι για πιέσεις προς τους εισαγγελείς που υπηρετούν στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζει ότι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου είχε αποφασίσει τη διετή ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, αντί της πενταετούς που είχε εγκριθεί από το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Λουξεμβούργο.

Κατά της συγκεκριμένης απόφασης η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) άσκησε προσφυγή, ζητώντας την ανανέωση της θητείας των εισαγγελικών λειτουργών για πέντε χρόνια.

«Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου είχε αποφασίσει διετή ανανέωση της θητείας τριών Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Κατά αυτής της απόφασης η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) άσκησε προσφυγή ισχυριζόμενη ότι πρέπει να δοθεί πενταετής θητεία ανανέωσης στους τρεις εισαγγελείς που υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

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Η Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου με ψήφους 72-10 απέρριψε την προσφυγή ως απαράδεκτη με το σκεπτικό ότι η ελληνική νομοθεσία προβλέπει πως για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης δικαστικών λειτουργών μόνο οι ίδιοι δύνανται να προσφύγουν στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου.

Με δεδομένη όμως την υπεροχή του ενωσιακού δικαίου στη συγκεκριμένη περίπτωση ως και το ότι η ανανέωση της θητείας για πέντε χρόνια είχε αποφασιστεί για όλους τους Ευρωπαίους εισαγγελείς από το Κολλέγιο στο Λουξεμβούργο, η άρνηση της αιτούμενης πενταετούς ανανέωσης θέτει εμπόδια στο έργο της Ευρωπαικής Εισαγγελίας που είναι η με κάθε μέσο και προς κάθε κατεύθυνση έρευνα προς αναζήτηση της αλήθειας και υπονομεύει το έργο της.

Η δήλωση της Κοβέσι ότι η «πιο κραυγαλέα» απόπειρα εκφοβισμού εισαγγελέων της EPPO είναι εκείνη που καταγράφηκε στην Ελλάδα σε σχέση με την ανανέωση της θητείας τους, επιβεβαιώνει την επιχειρούμενη με την ως άνω απόφαση της Ολομελείας του Αρείου Πάγου αποφυγή διερεύνησης σκανδάλων που πλήττουν την χώρα μας».