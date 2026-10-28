Αιχμές για απόπειρες εκφοβισμού στην Ελλάδα, υποχρηματοδότηση και εμπόδια στις έρευνες αφήνει η απερχόμενη επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τι λέει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα αιτήματα άρσης ασυλίας βουλευτών.

Τον κίνδυνο σταδιακής αποδυνάμωσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας καταγγέλλει η Λάουρα Κοβέσι, σε συνέντευξή της στο Politico, λίγες ημέρες πριν ολοκληρώσει την επταετή θητεία της. Η απερχόμενη επικεφαλής περιγράφει ένα περιβάλλον οικονομικής ασφυξίας, γραφειοκρατικών καθυστερήσεων και πολιτικών πιέσεων, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην Ελλάδα και στις έρευνες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ανησυχώ ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα “θανατωθεί αθόρυβα” επειδή κάνει τη δουλειά της», δηλώνει στη δημοσιογράφο Νεκταρία Σταμούλη. Κατά την ίδια, η διατήρηση της ανεξαρτησίας και της αξιοπιστίας του θεσμού αποτελεί τη βασική πρόκληση για τον διάδοχό της.

Ιδιαίτερα αιχμηρή εμφανίζεται για τη στάση απέναντι στους Ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς στην Ελλάδα. Όπως υποστηρίζει, η πιο απροκάλυπτη απόπειρα εκφοβισμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη διάρκεια της θητείας της συνδέθηκε με το ζήτημα της ανανέωσης της θητείας τους.

Απαντώντας, παράλληλα, σε ερώτηση για δηλώσεις Ελλήνων πολιτικών περί διακοπής της συνεργασίας με τον θεσμό, χαρακτηρίζει σχεδόν αδύνατη την αποχώρηση μιας χώρας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ερμηνεύει τέτοιες τοποθετήσεις ως ένδειξη αντίδρασης στις έρευνές της και υποστηρίζει ότι ορισμένοι πολιτικοί υπερασπίζονται την ανεξάρτητη Δικαιοσύνη μέχρι τη στιγμή που οι έρευνες αγγίζουν τους ίδιους ή το περιβάλλον τους.

Στο επίκεντρο της συνέντευξης βρίσκεται και η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Κοβέσι αναφέρει ότι έχουν ολοκληρωθεί ορισμένα κατηγορητήρια και ότι υποθέσεις έχουν ήδη οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης. Απορρίπτει τις κατηγορίες περί πολιτικών κινήτρων, υποστηρίζοντας ότι ο θόρυβος γύρω από τις έρευνες απομακρύνει τη συζήτηση από την ουσία της υπόθεσης και υπονομεύει την αξιοπιστία του θεσμού.

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Όπως εξηγεί, έργο των εισαγγελέων είναι να ελέγχουν εάν οι πραγματικοί αγρότες έχουν πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Κατά την περιγραφή της, χρήματα κατευθύνθηκαν σε πρόσωπα που εμφανίζονταν ως αγρότες και χρηματοδότησαν πολυτελή ταξίδια και αυτοκίνητα, ενώ δικαιούχοι αγρότες έμειναν χωρίς ενισχύσεις.

Η ίδια απορρίπτει και τη σύνδεση των εισαγγελικών ενεργειών με τον εκλογικό κύκλο, επισημαίνοντας ότι, εάν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανέστελλε τη δραστηριότητά της κάθε φορά που διεξάγονται εκλογές στην Ευρώπη, δεν θα μπορούσε να εργαστεί.

Για την κριτική σχετικά με τα αιτήματα άρσης ασυλίας 11 βουλευτών και το γεγονός ότι τελικά τέσσερις οδηγήθηκαν στο δικαστήριο, δηλώνει ότι, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δεν έγινε κάποιο λάθος. Διευκρινίζει ότι το αίτημα άρσης ασυλίας δεν συνιστά κρίση ενοχής, αλλά προϋπόθεση για τη διεξαγωγή έρευνας και τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων.

Πέρα από την Ελλάδα, η Κοβέσι περιγράφει ευρύτερα προβλήματα στη λειτουργία του θεσμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, προβλέπονται 230 Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς, αλλά η διαθέσιμη χρηματοδότηση επαρκεί μόνο για 180. Στην Πολωνία, αναφέρει, υπηρετούν 15 αντί των 24 που είχαν συμφωνηθεί.

Στην υποχρηματοδότηση προσθέτει τις καθυστερήσεις στην αναθεώρηση του κανονισμού και τις περίπλοκες διοικητικές διαδικασίες. Καταγγέλλει επίσης περιπτώσεις στις οποίες, ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε ξεκινήσει έρευνα, άνοιγε εθνική υπόθεση με το ίδιο αντικείμενο και στη συνέχεια αμφισβητούνταν η αρμοδιότητά της.

Αιχμές αφήνει και για τη στάση προσώπων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υποστηρίζοντας ότι ορισμένοι συμπεριφέρονται σαν να βρίσκονται υπεράνω του νόμου. Όταν ερωτάται εάν αναφέρεται στην υπόθεση «Pfizergate», αρνείται να σχολιάσει συγκεκριμένες έρευνες.

Παρά τις δυσκολίες, υπερασπίζεται τον απολογισμό της θητείας της, εκτιμώντας ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ενίσχυσε τον εντοπισμό της απάτης και την προστασία του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Το ζητούμενο πλέον, τονίζει, είναι να διασφαλιστεί ότι ο θεσμός θα συνεχίσει να λειτουργεί ανεξάρτητα.