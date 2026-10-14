Ο ομοσπονδιακός δικαστής Τίμοθι Κέλι εξέδωσε μία γραπτή απόφαση εξηγώντας την επείγουσα δικαστική απόφαση που είχε εκδώσει ο ίδιος στις 24 Σεπτεμβρίου, αποκαθιστώντας την πρόσβαση των δημοσιογράφων.

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής παρέτεινε την πρόσβαση στον Λευκό Οίκο για τους δημοσιογράφους του CNN, του MS NOW και του Politico, αποφασίζοντας την Τρίτη ότι ο πρόεδρος Ντόναλτ Τραμπ είναι πιθανό να παραβίασε το νόμο, όταν προσπάθησε ν’ απαγορεύσει την πρόσβασή τους, στην πιο πρόσφατη δικαστική απόφαση κατά του προέδρου, σε μία διαμάχη για την ελευθερία του Τύπου.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Τίμοθι Κέλι εξέδωσε μία γραπτή απόφαση εξηγώντας την επείγουσα δικαστική απόφαση που είχε εκδώσει ο ίδιος στις 24 Σεπτεμβρίου, αποκαθιστώντας την πρόσβαση των δημοσιογράφων.

Δημοσιογραφικοί οργανισμοί, αλλά και ομάδες υποστήριξης της ελευθερίας του Τύπου έχουν κατηγορήσει τον πρόεδρο Τραμπ για αντισυνταγματικά αντίποινα κατά των δημοσιογράφων, όταν οι δημοσιογραφικές καλύψεις δεν του αρέσουν.

Η επείγουσα δικαστική απόφαση του Κέλι τον προηγούμενο μήνα, έδωσε στους δημοσιογράφους του CNN, του MS NOW, και του Politico προσωρινή πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του Λευκού Οίκου.

Η χθεσινή μόνιμη δικαστική απόφαση θα εξακολουθήσει να ισχύει μέχρι την έκδοση της τελικής απόφασης της αγωγής που έχει κατατεθεί από δημοσιογραφικούς οργανισμούς, εκτός κι αν η εφαρμογή της απόφασης του δικαστή ανασταλεί από κάποιο εφετείο.