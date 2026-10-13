Ο Davis παραμένει ο μόνος άνθρωπος που έχει κατηγορηθεί για τη δολοφονία του Tupac Shakur στις 13 Αυγούστου του 1996.

Τριάντα χρόνια μετά τον θάνατο του Tupac Shakur, μίας από τις ανεξιχνίαστες υποθέσεις δολοφονίας που έχουν συγκλονίσει την παγκόσμια μουσική βιομηχανία, φαίνεται πως ο δολοφόνος του οδηγείται στη φυλακή.

Ο Duane "Keffe D" Davis καταδικάστηκε την Τρίτη σε 40 χρόνια ως ισόβια κάθειρξη για την ενορχήστρωση της δολοφονίας του ράπερ. «Δεν έχεις το δικαίωμα να στερήσεις έναν άνδρα από την οικογένειά του», δήλωσε η δικαστής Κάρλι Κίρνι λίγο πριν ανακοινώσει την ποινή στον Davis. «Δεν έχεις το δικαίωμα να του αφαιρέσεις την ίδια του τη ζωή, το μέλλον του, και απλώς να φύγεις σαν να μη συνέβη τίποτα. Ειδικά όταν αυτός ο άνδρας είναι ο Tupac Shakur» είπε.

«Ο κόσμος δεν ξέχασε ποτέ ούτε εκείνον ούτε τον θάνατό του, και το ίδιο ίσχυσε και για το Λας Βέγκας. Χρειάστηκαν 30 χρόνια, αλλά τώρα θα λογοδοτήσεις στη δικαιοσύνη για όσα έκανες στις 7 Σεπτεμβρίου 1996», είπε η δικαστίνα. Ο Duane "Keffe D" Davis πιστώνεται με 731 ημέρες για τον χρόνο που έχει ήδη εκτίσει από την ποινή του.

Ο Davis, πρώην επικεφαλής της συμμορίας Southside Compton Crips κρίθηκε ένοχος για δολοφονία πρώτου βαθμού στις 13 Αυγούστου με την κατηγορία ότι σχεδίασε την δολοφονία του διάσημου ράπερ στο 1996.

Παραμένει ο μόνος άνθρωπος που έχει κατηγορηθεί για τον θάνατο του Tupac Shakur, ο οποίος δολοφονήθηκε σε ηλικία 25 ετών, όταν τον πυροβόλησαν από διερχόμενο αυτοκίνητο.

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Η δολοφονία του Tupac

Μετά τον αγώνα του Τάισον στο καζίνο MGM Grand, ο Knight και ο Shakur επιτέθηκαν στον ανιψιό του Davis, μέλος των Crips, Orlando "Baby Lane" Anderson, σε αντίποινα για μια φερόμενη επίθεση σε έναν υπάλληλο της Death Row. Ο Davis ήθελε εκδίκηση, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Αργότερα εκείνο το βράδυ, μια λευκή Cadillac που μετέφερε τον Davis, τον Anderson και άλλους σταμάτησε δίπλα στο αυτοκίνητο του Shakur στο Λας Βέγκας. Ακούστηκαν πυροβολισμοί από την Cadillac και ο Shakur τραυματίστηκε θανάσιμα.

Η έρευνα σταμάτησε για δεκαετίες λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων, αλλά η ανεξιχνίαστη υπόθεση αναβίωσε με τη δημοσίευση το 2019 των απομνημονευμάτων του Davis. Σε αυτό το βιβλίο, ο Davis αφηγήθηκε ότι βρισκόταν στο μπροστινό κάθισμα της Cadillac και ότι έδωσε ένα πιστόλι σε αυτούς που βρίσκονταν στο πίσω κάθισμα, χωρίς να αποκαλύψει σε ποιον. Εκείνος στη συνέχεια άνοιξε πυρ εναντίον του Tupac. Όλοι όσοι βρίσκονταν μέσα στην Cadillac εκείνο το βράδυ έχουν πεθάνει.

Ο Davis συνελήφθη τον Σεπτέμβριο του 2023. Έχει δηλώσει αθώος. «Είμαι αθώος. Δεν έχω σκοτώσει κανέναν. Ποτέ δεν σκότωσα κανέναν», είπε ο Davis σε συνέντευξή του μέσα από τη φυλακή στο ABC News πέρυσι τον Μάρτιο. «Δεν έχουν κανένα στοιχείο εναντίον μου. Δεν μπορούν καν να με τοποθετήσουν στο Λας Βέγκας».

Έχει επίσης δηλώσει ότι δεν διάβασε ποτέ τα απομνημονεύματά του και ότι οι ισχυρισμοί διογκώθηκαν από τον συν-συγγραφέα του για να αυξηθούν οι πωλήσεις του βιβλίου του. «Του έδωσα απλώς λεπτομέρειες για τη ζωή μου», είπε ο Davis. «Και πήγε και έκανε τη μικρή του έρευνα και έγραψε το βιβλίο μόνος του».

Πριν από τη δίκη, οι δικηγόροι του προσπάθησαν μάταια να αποτρέψουν την παρουσίαση του βιβλίου ως αποδεικτικού στοιχείου, μαζί με σχόλια που έκανε σε μια κατάθεσή του στην αστυνομία το 2008 ως μάρτυρας της δολοφονίας.

Με πληροφορίες του CNN