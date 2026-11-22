Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την πορεία των συνομιλιών που βρίσκονται σε εξέλιξη με το Ιράν και απείλησε με νέα πλήγματα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ εκτόξευσε σε νέες απειλές προς την πλευρά του Ιράν την Κυριακή (22/11) σε συνέντευξή του στο Fox News υποστηρίζοντας ότι προτίθεται να επαναλάβει στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Τεχεράνης αν δεν υπάρξει συμφωνία.

Ο ίδιος ανέφερε ότι οι έμμεσες διαπραγματεύσεις συνεχίζονται ωστόσο επέκρινε την πορεία των συνομιλιών. «Συνεχώς μιλούν, αλλά το μόνο που κάνουν είναι να μιλούν και όλα αυτά είναι ανοησίες». Μάλιστα, προειδοποίησε την Τεχεράνη υποστηρίζοντας ότι εάν τα ιρανικά σκάφη επιχειρήσουν να διασπάσουν τον αμερικάνικο αποκλεισμό, «θα καταλήξουν όλα στον βυθό της θάλασσας, όπως και το υπόλοιπο ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό».

Οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο, παρά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης τον περασμένο Ιούνιο.

{https://x.com/FoxNews/status/2124563694537572538}

Οι δύο πλευρές συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πλήγματα, χωρίς ωστόσο οι συγκρούσεις να έχουν επιστρέψει στην ένταση των πρώτων σταδίων του πολέμου. Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι εφαρμόζουν ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια του Περσικού Κόλπου και του Ομάν, ενώ το Ιράν τονίζει πως ελέγχει το στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ αναλαμβάνοντας την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον πλοίων που διέρχονται από τη θαλάσσια οδό.