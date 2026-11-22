Οι Δημοκρατικοί έχουν αποσπάσει 44 έδρες από τους Ρεπουμπλικανούς, ξεπερνώντας την επίδοσή τους στις ενδιάμεσες εκλογές του 2018 στις ΗΠΑ.

Τη μεγαλύτερη πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το μακρινό 1992 συγκέντρωσαν οι Δημοκρατικοί στις φετινές ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ αλλάζοντας τα δεδομένα όσον αφορά τη δυναμική του Ντόναλντ Τραμπ για το δεύτερο μισό της προεδρίας του.

Αυτό, σύμφωνα με το Associated Press, σημαίνει πως οι Δημοκρατικοί έχουν κερδίσει 44 έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων, τέσσερις περισσότερες από τις 40 που εξασφάλισαν στις ενδιάμεσες εκλογές του 2018. Το σπουδαίο ορόσημο επιτεύχθηκε την Κυριακή (22/11), όταν ο Δημοκρατικός Τσακ Χάμπαρντ επικράτησε της Ρεπουμπλικανής Βιρτζίνια Φοξ στη Βόρεια Καρολίνα, έπειτα από νέα καταμέτρηση των ψήφων.

Τέσσερις άλλες εκλογικές «μάχες» για τη Βουλή των Αντιπροσώπων παραμένουν σε εκκρεμότητα: μία στη Μινεσότα και το Τενεσί και δύο στη Λουιζιάνα, οι οποίες οδεύουν σε επαναληπτικό γύρο τον Δεκέμβριο. Μέχρι στιγμής, οι Ρεπουμπλικανοί έχουν εξασφαλίσει τουλάχιστον 173 έδρες.

Από την εποχή Κλίντον

Οι 258 έδρες αποτελούν την καλύτερη εκλογική επίδοση των Δημοκρατικών στη Βουλή από το 1992, όταν το κόμμα είχε εξασφαλίσει τον ίδιο αριθμό εδρών και ο Μπιλ Κλίντον εξελέγη πρόεδρος των ΗΠΑ. Το αποτέλεσμα ξεπερνά ακόμη και εκείνο του 2008, όταν, με την εκλογή του Μπαράκ Ομπάμα, οι Δημοκρατικοί είχαν κερδίσει 257 έδρες.

Αναλαμβάνοντας τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας τον Ιανουάριο, οι Δημοκρατικοί θα έχουν μαζί τους την υποστήριξη των ψηφοφόρων και τις προσδοκίες να υλοποιήσουν τους στόχους τους. Οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας κέρδισαν πλειοψηφία 56 εδρών στη 100μελή βουλή, το μεγαλύτερο πλεονέκτημά τους εδώ και πάνω από μια δεκαετία.

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Οι Ρεπουμπλικάνοι είδαν τον αριθμό των εδρών τους στη Βουλή να μειώνεται σε ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά εδώ και δεκαετίες. Για τον Ντόναλντ Τραμπ, το αποτέλεσμα σηματοδοτεί μια αλλαγή στις πολιτικές συνθήκες. Ο Λευκός Οίκος θα πρέπει πλέον να επιζητά συμβιβασμούς με την αντιπολίτευση για την προώθηση της νομοθετικής του ατζέντας.