Η διάρκεια αποπληρωμής αυξάνεται από τα έξι στα δέκα χρόνια, με ελάχιστη μηνιαία δόση 30 ευρώ και ετήσιο επιτόκιο 5,84%.

Νέα ευκαιρία για την τακτοποίηση παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία δίνει η ρύθμιση των 120 δόσεων, η οποία επιτρέπει την αποπληρωμή χρεών σε βάθος δεκαετίας. Η νέα δυνατότητα προβλέπεται στον νόμο 5353/2026, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 9 Νοεμβρίου, και αφορά εκατομμύρια οφειλέτες με χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Η διάρκεια αποπληρωμής αυξάνεται από τα έξι στα δέκα χρόνια, με ελάχιστη μηνιαία δόση 30 ευρώ και ετήσιο επιτόκιο 5,84%. Ωστόσο, δεν προβλέπεται διαγραφή προσαυξήσεων ή μείωση του αρχικού κεφαλαίου, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό για την αποτελεσματικότητα του μέτρου. Στο τέλος Ιουλίου 2026, οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ανέρχονταν σε 109,7 δισ. ευρώ, ενώ μόλις το 6,70% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, δηλαδή 5,31 δισ. ευρώ, βρισκόταν σε κάποια ρύθμιση. Στα ασφαλιστικά ταμεία, τα ληξιπρόθεσμα χρέη είχαν φτάσει στο τέλος Ιουνίου τα 52,42 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 22,12 δισ. ευρώ αφορούσαν πρόσθετα τέλη. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων αναμένεται να ενεργοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, ενώ η προθεσμία ένταξης στη ρύθμιση εκπνέει στις 30 Ιουνίου 2027.

Το Dnews.gr «χαρτογραφεί» μέσα από βασικές ερωτήσεις και απαντήσεις τους όρους και τις προϋποθέσεις της νέας ρύθμισης.

1. Ποια χρέη μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων;

Στη νέα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν βεβαιωμένες οφειλές προς την εφορία που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Το ίδιο χρονικό όριο ισχύει για τις οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ και τους υπόλοιπους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Βασική προϋπόθεση είναι, κατά κανόνα, τα συγκεκριμένα χρέη να βρίσκονταν εκτός ρύθμισης στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 και να μην έχουν ενταχθεί σε άλλη ρύθμιση μέχρι την υποβολή της αίτησης. Αυτό σημαίνει ότι οφειλές που εξυπηρετούνταν μέσω της πάγιας ρύθμισης στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 δεν μπορούν να μεταφερθούν στις 120 δόσεις, ακόμη και αν αφορούν παλαιότερα φορολογικά ή ασφαλιστικά χρέη.

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2. Μπορούν όσοι πληρώνουν ήδη 72 δόσεις να μεταφερθούν στις 120;

Ναι, καθώς ο νέος νόμος προβλέπει τη δυνατότητα μεταφοράς του ανεξόφλητου υπολοίπου από την ενεργή ρύθμιση των 72 δόσεων στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προηγούμενη ρύθμιση να παραμένει ενεργή κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η μεταφορά δεν γίνεται αυτόματα, αλλά απαιτεί νέα αίτηση από τον ενδιαφερόμενο. Παράλληλα, η επιλογή είναι προαιρετική, καθώς όσοι επιθυμούν μπορούν να συνεχίσουν να εξυπηρετούν τις οφειλές τους με τους υφιστάμενους όρους των 72 δόσεων.

3. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν οι οφειλέτες της εφορίας;

Για να ενταχθεί κάποιος στη ρύθμιση των 120 δόσεων για φορολογικά χρέη, πρέπει να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας, για τις οποίες η προθεσμία υποβολής είχε λήξει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Παράλληλα, αποκλείονται όσοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία. Εκτός ρύθμισης παραμένουν επίσης οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων, βάσει αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και άλλες οφειλές για τις οποίες η νομοθεσία δεν επιτρέπει την υπαγωγή σε ρύθμιση.

4. Τι γίνεται με τα χρέη που δημιουργήθηκαν από το 2025 και μετά;

Οι οφειλές που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 και μετά δεν καλύπτονται από τη νέα ρύθμιση και πρέπει να τακτοποιηθούν ξεχωριστά. Οι οφειλέτες μπορούν να τις εξοφλήσουν, να τις εντάξουν στην πάγια ρύθμιση, η οποία για τις συνήθεις φορολογικές οφειλές προβλέπει έως 24 δόσεις, ή να επιλέξουν άλλον νόμιμο τρόπο τακτοποίησης. Για τα χρέη προς την εφορία, προβλέπεται προθεσμία ενός μήνα από την υπαγωγή στις 120 δόσεις για την τακτοποίηση των υπόλοιπων οφειλών που ήταν ήδη ληξιπρόθεσμες κατά την υποβολή της αίτησης. Στα ασφαλιστικά ταμεία, η υποχρέωση εξόφλησης ή νόμιμης τακτοποίησης των υπόλοιπων χρεών ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης. Επομένως, όσοι έχουν τόσο παλαιές όσο και νεότερες οφειλές ενδέχεται να χρειαστεί να καταβάλλουν κάθε μήνα περισσότερες από μία δόσεις, προκειμένου να διατηρήσουν ενεργές τις ρυθμίσεις τους.

5. Πού υποβάλλεται η αίτηση και πότε πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση;

Για τις φορολογικές οφειλές, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE, η οποία αναμένεται να ανοίξει τις επόμενες ημέρες. Για τις περισσότερες ασφαλιστικές οφειλές, η διαδικασία θα πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως για χρέη προς το πρώην ΝΑΤ, η αίτηση θα υποβάλλεται στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Η ρύθμιση ενεργοποιείται με την πληρωμή της πρώτης δόσης. Στην περίπτωση της εφορίας, η πρώτη καταβολή πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Για τις ασφαλιστικές οφειλές, η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις εξοφλούνται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα.

6. Πόση είναι η ελάχιστη δόση, ποιο το επιτόκιο και προβλέπεται διαγραφή χρεών;

Η ελάχιστη μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 30 ευρώ, ενώ η αποπληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε έως 120 μηνιαίες καταβολές. Για μικρότερες οφειλές, το ελάχιστο ποσό των 30 ευρώ μπορεί να περιορίσει τον αριθμό των δόσεων, με αποτέλεσμα η εξόφληση να ολοκληρώνεται νωρίτερα από τη δεκαετία. Το ετήσιο επιτόκιο επιβάρυνσης ορίζεται στο 5,84% και, για τις φορολογικές οφειλές, παραμένει σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης. Η μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής περιορίζει τη μηνιαία επιβάρυνση, αλλά αυξάνει το συνολικό κόστος των τόκων. Σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης, οι τόκοι υπολογίζονται με βάση τις δόσεις που τελικά χρειάστηκαν. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι ο νόμος δεν προβλέπει διαγραφή των συσσωρευμένων προσαυξήσεων ούτε μείωση του αρχικού κεφαλαίου της οφειλής. Κατά συνέπεια, το βασικό όφελος για τους οφειλέτες είναι η δυνατότητα αποπληρωμής σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και όχι η μείωση του συνολικού χρέους.

7. Τι κερδίζουν όσοι ενταχθούν και τηρούν τη ρύθμιση;

Οι οφειλέτες που εξυπηρετούν κανονικά τις μηνιαίες δόσεις αποκτούν τη δυνατότητα χορήγησης φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Παράλληλα, για τις ρυθμισμένες φορολογικές οφειλές αναστέλλονται, υπό συγκεκριμένους όρους, η λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης και η συνέχιση διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης. Για τις ασφαλιστικές οφειλές προβλέπεται αναστολή της συνέχισης αναγκαστικής εκτέλεσης σε κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία. Οι συγκεκριμένες διευκολύνσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, καθώς η δυνατότητα λήψης ενημερότητας μπορεί να διευκολύνει την πραγματοποίηση συναλλαγών και τη συνέχιση της οικονομικής τους δραστηριότητας.

8. Πότε χάνεται η ρύθμιση και ποιες είναι οι συνέπειες;

Η ρύθμιση των 120 δόσεων χάνεται εάν παραμείνουν απλήρωτες δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή εάν η καταβολή των δύο τελευταίων καθυστερήσει περισσότερο από δύο μήνες. Σε αυτή την περίπτωση, το σύνολο του ανεξόφλητου υπολοίπου καθίσταται άμεσα απαιτητό και οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες διαδικασίες είσπραξης. Για τις φορολογικές οφειλές, η καθυστέρηση πληρωμής μίας δόσης επιφέρει μηνιαία προσαύξηση 15%. Επιπλέον, οι οφειλέτες πρέπει να εξοφλούν ή να τακτοποιούν νόμιμα τις νέες φορολογικές τους υποχρεώσεις μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής τους. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να χάσει τη ρύθμιση ακόμη και αν πληρώνει κανονικά τις δόσεις του παλαιού χρέους, εφόσον αφήσει ανεξόφλητες νέες