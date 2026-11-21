Ηθικό ασυμβίβαστο βλέπει τώρα η κυβέρνηση και βγάζει «κίτρινη κάρτα» στον υφυπουργό για το μέλλον- Ο πονοκέφαλος με τον Ν. Τσάφο.

Όπως ακριβώς είχαν προεξοφλήσει κάποιοι στο Μαξίμου ότι θα κυλήσει η προεκλογική περίοδος, έτσι και κυλάει. Προβληματικά. Ο λόγος για όσους επέμεναν σε πρόωρες εκλογές τον Σεπτέμβριο.

..Κι αυτό διότι δυο μήνες μετά η κυβέρνηση έχει μπει σε ένα σπιράλ περίεργης φθοράς με επίκεντρο θέματα διαφθοράς.

Κακοφορμίζει η υπόθεση Λιάκου

Η υπόθεση Λιάκου μέρα τη μέρα κακοφορμίζει. Με τις πληροφορίες του Dnews να επιμένουν ότι η υπόθεση έχει και άλλη ..ουρά. Ενδεικτικό του κλίματος ο εκνευρισμός που φέρεται να εκπέμπει πλέον και ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Το Μαξίμου που είχε λάβει την απόφαση να στηρίξει πάση θυσία τον υφυπουργό Εσωτερικών φαίνεται να κάνει ..Κράτει τις μηχανές και να περιμένει.

Το μπαράζ αποκαλύψεων προκάλεσε εκνευρισμό στο Μαξίμου

Διότι όπως όλα δείχνουν οι αποκαλύψεις σχετικά με τις αδελφές Λιάκου δεν έχουν τέλος. Λίγα 24ωρα μετά την γνωστοποίηση ότι η μία αδελφή του έχει λάβει απευθείας αναθέσεις από δήμους- ύψους περίπου 1,1 εκατ. ευρώ- έγινε γνωστό ότι εκκρεμεί σε βάρος της και έρευνα του οικονομικού εισαγγελέα από το 2025.

Σχεδόν ταυτόχρονα η ΕΛΑΣ έφερε στην επιφάνεια ότι και η δεύτερη αδελφή Λιάκου έχει πάρει συμβάσεις με δήμους, ύψους 256.000 ευρώ. Ενώ από άλλη πηγή έγινε γνωστό ότι μέχρι την ημέρα που ορκίστηκε υφυπουργός ο κ. Λιάκος η αδελφή του κατείχε θέση επιστημονικού συνεργάτη του στη Βουλή.

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Οι αρνητικές εντυπώσεις αντανακλούν στο Μαξίμου

Οι διαδοχικές αποκαλύψεις έφεραν σε δύσκολη θέση τον Π. Μαρινάκη ο οποίος αναγκάστηκε την Πέμπτη στο briefing σχεδόν να εξαντλήσει την ενημέρωση των κυβερνητικών συντακτών απαντώντας σε ερωτήσεις για τις αδελφές Λιάκου. «Δεν μπορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να απαντάει για τις αδελφές ενός υφυπουργού» είπε κάποια στιγμή ο κ. Μαρινάκης εμφανώς εκνευρισμένος.

Με την μόνη διαφορά ότι εν προκειμένω δεν έφταιγαν οι δημοσιογράφοι. Η κυβέρνηση κατάλαβε ότι τις αρνητικές εντυπώσεις από την υπόθεση Λιάκου τις «χρεώνεται» από ένα σημείο και μετά το Μαξίμου με άμεση αντανάκλαση στο πρόσωπο του πρωθυπουργού. Έτσι ζητήθηκε από τον νεοορκισθέντα υφυπουργό να δώσει ο ίδιος εξηγήσεις για την οικογένεια του. Κάτι που θα έπρεπε να το είχε πράξει από την πρώτη στιγμή..

Καμία κουβέντα για την ..ταμπακιέρα

Και πράγματι έστω και καθυστερημένα ο κ. Λιάκος έδωσε γραπτές διευκρινήσεις αργά το βράδυ της Πέμπτης. Το περίεργο με την ανακοίνωση Λιάκου είναι ότι ενώ μίλησε για «ανθρωποφαγία» δεν μίλησε για την ταμπακιέρα. Για το τι θα πράξει από εδώ και πέρα ώστε να μην εκθέσει περαιτέρω τον ίδιο, τις αδελφές του και την κυβέρνηση. Διότι όντας υπουργός αρμόδιος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση θα έπρεπε να διευκρινίσει αν οι αδελφές του θα συνεχίσουν να παίρνουν δουλειές από δήμους δίνοντας την εντύπωση στην κοινωνία ότι «Γιάννη κερνάει , Γιάννης πίνει»..

Οι εξηγήσεις Λιάκου

«Όλες της οι συμβάσεις με Δήμους, είναι εκτός της εκλογικής μου περιφέρειας. Στη θητεία μου ως Βουλευτής, υπήρξε επιστημονική μου σύμβουλος (πράγμα το οποίο επιτρέπεται) και παραιτήθηκε από τη θέση της πριν την ορκωμοσία μου ως Υφυπουργός Εσωτερικών» δήλωσε ο κ. Λιάκος για την δεύτερη αδελφή του προσθέτοντας ότι όλα τα στοιχεία είναι ελέγξιμα. Παραγνωρίζοντας ότι το ζήτημα που προκύπτει δεν αφορά την επαγγελματική αρτιότητα των αδελφών του αλλά το ηθικό ασυμβίβαστο που προέκυψε από την στιγμή που τέθηκε πολιτικός προϊστάμενος των δήμων από όπου παίρνουν δουλειές οι αδελφές του.

Αλλαγή στάσης από το Μαξίμου

Η λεπτομέρεια δεν πέρασε απαρατήρητη από το Μαξίμου. Το οποίο είχε, ήδη, παροτρύνει στο παρασκήνιο τον κ. Λιάκο να λύσει το ζήτημα οικογενειακά.

Έτσι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος φρόντισε να το καταστήσει σαφές και δημόσια. Από την απόλυτη στήριξη στον Β. Λιάκο με την φράση «δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη» ο Π. Μαρινάκης πέρασε σε μία σαφή προειδοποίηση προς τον κ. Λιάκο για το μέλλον. Αναγνωρίζοντας αυτή τη φορά ότι υπάρχουν ηθικά ασυμβίβαστα.

Κίτρινη κάρτα στον Β. Λιάκο

«Δημιουργούνται κάποια έμμεσα εγώ θα σας πω και ηθικά ασυμβίβαστα, συγκρούσεις συμφερόντων, από τη στιγμή που ένας άνθρωπος αναλαμβάνει ένα συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο. και θεωρώ ότι αυτό η οικογένεια μεταξύ της θα το λύσει» είπε ο Π. Μαρινάκης. Και για να μην μείνει καμία αμφιβολία για το καμπανάκι που χτύπησε στον Β. Λιάκο ο κ. Μαρινάκης απάντησε μονολεκτικά στο ερώτημα αν οι αδελφές Λιάκου μπορούν να εξακολουθούν να παίρνουν δουλειές από δήμους λέγοντας «θεωρώ πως όχι»

Ο πονοκέφαλος με τον Ν. Τσάφο

Στο κάδρο εξακολουθεί να παραμένει και ο υφυπουργός Ενέργειας Ν. Τσάφος ο οποίος από το βήμα της βουλής κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για τι γεγονός ότι κατείχε ως σύμβουλος του πρωθυπουργού σε θέματα Ενέργειας ομόλογα της ExxonMobil.

«Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων» είπε ο κ. Τσάφος απαντώντας σε Ερώτηση της Πλεύσης Ελευθερίας παραθέτοντας δύο βασικά επιχειρήματα. Ότι δεν κατείχε μετοχές του Αμερικανικού κολοσσού αλλά ομόλογα που δεν επηρεάζονται από την πορεία της μετοχής- όπως είπε – και ότι όταν ανέλαβε Σύμβουλος του πρωθυπουργού τα έργα της Exxon βρίσκονταν σε φάση υλοποίησης.

Η κυβέρνηση έχει ευθύς εξ αρχής πει ότι βρίσκει ικανοποιητικές τις εξηγήσεις Τσάφου παρόλο που στο παρασκήνιο αρκετοί κυβερνητικοί παράγοντες χαρακτηρίζουν σοβαρή την υπόθεση. Με τον Γ. Βλάχο να ομολογεί και δημόσια τον προβληματισμό του.