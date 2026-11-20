Σοβαρές πολιτικές προεκτάσεις αποκτά η υπόθεση των απευθείας αναθέσεων στις αδερφές Λιάκου.

Η υπόθεση με τις απευθείας αναθέσεις των αδερφών Λιάκου παραμένει ορθάνοιχτη και μάλλον επιδεινώνεται για το Μέγαρο Μαξίμου, δεδομένου πως αποκαλύφθηκε ότι η μία αδερφή ενόσω λάμβανε απευθείας αναθέσεις ήταν και επιστημονική συνεργάτιδα του βουλευτή κ. Λιάκου, ενώ με σκέλος της υπόθεσης έχει ασχοληθεί και η Οικονομική Εισαγγελία.

Τα ερωτήματα είναι εξαιρετικά σοβαρά και χρήζουν απαντήσεων, με την καρέκλα του υφυπουργού ακόμα να τρίζει.

Πέραν αυτού ωστόσο, πίσω από την υπόθεση Λιάκου υπάρχει έντονο πολιτικό παρασκήνιο, για το οποίο ήδη από χθες σας ενημέρωσε η στήλη για «υπουργό που τρίβει τα χέρια του» με τις αποκαλύψεις.

Ενδεικτικό της μεθοδικότητας που παρατηρείται στην επικοινωνιακή προώθηση της εν λόγω υπόθεσης είναι ότι λογαριασμοί στο «Χ» που απηχούν τις θέσεις συγκεκριμένου παράγοντα που θέλει να επανέλθει στο πολιτικό προσκήνιο, «σηκώνουν» την υπόθεση, θέτοντας ζήτημα αποπομπής του Βαγγέλη Λιάκου.

Βάλτε στην εξίσωση ότι ο εν λόγω παράγοντας διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με τον υπουργό που «τρίβει τα χέρια του», καθώς θέλει να προωθήσει στενό του συνεργάτη στην εκλογική περιφέρεια που εκλέγεται ο νεόκοπος υφυπουργός.

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Και κάπως έτσι «δένει» το γλυκό, με την επιβεβαίωση πως η ΝΔ έχει εισέλθει πλέον σε πεδίο ξεκαθαρίσματος ενδοπαραταξιακών λογαριασμών, με φόντο τον έλεγχο της επόμενης ημέρας και της κοινοβουλευτικής ομάδας που θα προκύψει από τις εκλογές του 2027.

Ν.Α.