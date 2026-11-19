Για «δύο γυναίκες, που ό,τι έχουν πετύχει, το έχουν πετύχει μόνες τους και δεν το οφείλουν σε κανέναν« κάνει λόγο ο υφυπουργός Εσωτερικών Βαγγέλης Λιάκος μετά το νέο σκάνδαλο για απευθείας αναθέσεις.

Μεθοδευμένη προσπάθεια προσωπικής στοχοποίησης καταγγέλλει σε ανάρτησή του ο υφυπουργός Εσωτερικών Βαγγέλης Λιάκος απαντώντας στα δημοσιεύματα που αποκαλύπτουν απευθείας αναθέσεις έργων στις αδελφές του.

Σε ανάρτησή του ο κ. Λιάκος απαντά μετά τις αποκαλύψεις και χαρακτηρίζει μεταξύ άλλων «αισχρή την επίθεση που δέχονται, στο πλαίσιο εκλογικών σκοπιμοτήτων». Αφού παραθέτει τις επαγγελματικές και ακαδημιές πορείες των αδελφών του, ο υφυπουργός Βαγγέλης Λιάκος επικαλείται «ανθρωποφαγία» και επισημαίνει ότι «πρέπει επιτέλους να σταματήσει».

Η ανάρτηση Λιάκου

«Η μεθοδευμένη προσπάθεια προσωπικής μου στοχοποίησης και πολιτικής μου εξόντωσης συνεχίζεται. Αυτή τη φορά, στο στόχαστρο μπαίνει και η δεύτερη αδελφή μου. Φαίνεται πως κάποιοι δυσκολεύονται να δεχθούν ότι υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται, επιχειρούν, δηλώνουν και φορολογούνται κανονικά για τα εισοδήματά τους. Ότι υπάρχουν ατομικές επιχειρήσεις στον Ασπρόπυργο με επαγγελματικές διαδρομές που έχουν χτιστεί με χρόνια δουλειάς.

»Η αδελφή μου, Ισιδώρα Λιάκου, είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Μάρκετινγκ και στην Επικοινωνία στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Επίσης, διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Πλέον διατηρεί τη δική της ατομική επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, έχοντας ως πελάτες ιδιώτες, επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς. Διαθέτει όλα τα τυπικά αλλά και τα ουσιαστικά προσόντα και μια επαγγελματική διαδρομή που έχει χτίσει με τις δικές της δυνάμεις.

»Όλες της οι συμβάσεις με Δήμους, είναι εκτός της εκλογικής μου περιφέρειας. Στη θητεία μου ως Βουλευτής, υπήρξε επιστημονική μου σύμβουλος (πράγμα το οποίο επιτρέπεται) και παραιτήθηκε από τη θέση της πριν την ορκωμοσία μου ως Υφυπουργός Εσωτερικών, ακριβώς για να μη δημιουργηθεί η παραμικρή σκιά μετά την ανάληψη των νέων μου καθηκόντων λόγω της φύσης των νέων μου αρμοδιοτήτων.

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»Σήμερα, βρίσκομαι στη θέση να πρέπει να υπερασπιστώ και εκείνη. Όλα τα στοιχεία είναι δημόσια και ελέγξιμα. Το πόθεν έσχες μου, οι δηλωμένες επαγγελματικές δραστηριότητες των αδελφών μου, οι συμβάσεις και οι φορολογικές τους υποχρεώσεις. Θεωρώ αισχρή την επίθεση που δέχονται οι αδελφές μου, στο πλαίσιο εκλογικών σκοπιμοτήτων. Δύο γυναίκες, που ό,τι έχουν πετύχει, το έχουν πετύχει μόνες τους και δεν το οφείλουν σε κανέναν. Η ανθρωποφαγία πρέπει επιτέλους να σταματήσει».

{https://www.facebook.com/liakosev/posts/1564225345512403?ref=embed_post}

Η πρώτη απάντηση στις... πρώτες αποκαλύψεις

«Είναι σημαντικό να διαχωρίζεται η επαγγελματική δραστηριότητα ενός προσώπου από την πολιτική ιδιότητα ενός συγγενικού του προσώπου», ανέφερε σε δήλωσή του ο Βαγγέλης Λιάκος όταν ήρθε στο φως το πρώτο δημοσίευμα που αποκαλύπτει ότι το λογιστικό γραφείο της αδερφής του (το οποίο στεγάζεται στο ίδιο ακίνητο με το πολιτικό του γραφείο) έχει πάρει απευθείας αναθέσεις άνω του 1,1 εκατ. ευρώ από το 2019 μέχρι σήμερα.

Ο νέος - μετά την παραίτηση Τσαβδαρίδη – υφυπουργός Εσωτερικών επισήμανε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου πως είναι «απαραίτητο να μην αποδίδεται σε εμένα η επαγγελματική δραστηριότητα της αδελφής μου, χωρίς να τεκμηριώνεται οποιαδήποτε προσωπική μου εμπλοκή».

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Με αφορμή πρόσφατο δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας, θεωρώ αναγκαίο να διευκρινίσω ορισμένα πραγματικά γεγονότα, ώστε να υπάρχει μια πλήρης και αντικειμενική εικόνα.Η αδελφή μου ασκεί την επαγγελματική της δραστηριότητα, ως λογίστρια, από το 2008 και συνεργάζεται με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το 2011, οκτώ χρόνια πριν από την πρώτη μου εκλογή στη Βουλή. Το λογιστικό της γραφείο αποτελεί συνέχεια της επαγγελματικής δραστηριότητας του πατέρα μας, η οποία ξεκίνησε το 1982. Στεγάζεται σε οικογενειακό ακίνητο, ιδιοκτησίας του πατέρα μας και της αδελφής του, σε διαφορετικό όροφο από το πολιτικό μου γραφείο. Πρόκειται για δύο διακριτές και ανεξάρτητες δραστηριότητες.

»Θέλω επίσης να ξεκαθαρίσω ότι δεν έχω καμία επαγγελματική ή εταιρική σχέση με την αδελφή μου. Δεν υπήρξαμε ποτέ συνεταίροι ή μέτοχοι σε οποιανδήποτε εταιρεία, ούτε έχω προσωπικά συνάψει επαγγελματική σύμβαση με το Δημόσιο. Οι επαγγελματικές συνεργασίες της αδελφής μου με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν συγκεκριμένο αντικείμενο και είναι δημόσια αναρτημένες. Καμία από τις αναφερόμενες συνεργασίες δεν αφορά Δήμο της εκλογικής μου περιφέρειας. Είναι σημαντικό να διαχωρίζεται η επαγγελματική δραστηριότητα ενός προσώπου από την πολιτική ιδιότητα ενός συγγενικού του προσώπου.

»Για τον λόγο αυτό θεωρώ απαραίτητο να μην αποδίδεται σε εμένα η επαγγελματική δραστηριότητα της αδελφής μου, χωρίς να τεκμηριώνεται οποιαδήποτε προσωπική μου εμπλοκή.Η διαφάνεια, ο σεβασμός στους θεσμούς και η παρουσίαση των πραγματικών γεγονότων αποτελούν για μένα σταθερές αρχές».

{https://www.facebook.com/liakosev/posts/pfbid02JXXQfGMYDgznsPiQ9HEZDvRdZfjNEM3HoMwqZdqSU8GDmUouCWVGzwbkWB5KhYncl}

Αποκαλύψεων συνέχεια ....

Δύο μέρες μετά την πρώτη αποκάλυψη, το dikastikoreportaz.gr, έκανε γνωστό πως και η δεύτερη αδελφή του (Ισιδώρα Λιάκου) φέρεται να έχει συνάψει συμβάσεις συνολικού ύψους 256.694 ευρώ με τέσσερις Δήμους, ενώ προηγούμενη έρευνα είχε αποκαλύψει αναθέσεις ύψους 1,140 εκατ. ευρώ προς το λογιστικό γραφείο της πρώτης αδελφής του (Ελένης Λιάκου).

Όπως αποκάλυψε το ρεπορτάζ, η Ισιδώρα Λιάκου ίδρυσε την ατομική της επιχείρηση το 2015, έχοντας ως βασικό αντικείμενο τις λογιστικές υπηρεσίες. Μεταξύ των αρχικών δραστηριοτήτων της περιλαμβανόταν και η παροχή υπηρεσιών καφενείου ή αναψυκτηρίου. Το 2020, ωστόσο, το επιχειρηματικό αντικείμενο διευρύνθηκε, καθώς προστέθηκαν υπηρεσίες μάρκετινγκ, διαφήμισης και οικονομικών συμβουλών. Οι πρώτες συμβάσεις με τον Δήμο Σπετσών αφορούσαν την υποστήριξη της μισθοδοσίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού. Οι σχετικές αναθέσεις πραγματοποιήθηκαν το 2019, το 2020 και το 2021, με συνολικό οικονομικό αντικείμενο 14.880 ευρώ. Στη συνέχεια, οι συνεργασίες επεκτάθηκαν και σε άλλους Δήμους, με αντικείμενο κυρίως τις υπηρεσίες επικοινωνίας και τουριστικής προβολής.

Λογιστικές υπηρεσίες στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Σπετσών

Οι τρεις από τις 13 απευθείας αναθέσεις αφορούν στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σχετικά με τη μισθοδοσία του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Σπετσών. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια, οι αναθέσεις έγιναν στις 4 Απριλίου 2019, στις 21 Απριλίου 2020 και στις 24 Ιουνίου 2021, με το συνολικό ποσό να αγγίζει τις 14.880 ευρώ.

Απευθείας αναθέσεις ύψους 76.679 ευρώ από τον Δήμο Καντάνου – Σελίνου

Από κει και μετά, οι δουλειές για το γραφείο της κας Ισιδώρας Λιάκου αυξήθηκαν με γεωμετρική πρόοδο. Όχι με ιδιώτες, αλλά με Δήμους.

Στις 7 Ιουνίου 2022, ο Δήμος Θήρας ανέθεσε απευθείας στην επιχείρηση της Ισιδώρας Λιάκου την παροχή υπηρεσιών συμβούλου επικοινωνίας έναντι ποσού ύψους 24.800 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ακολούθησαν τέσσερις απευθείας αναθέσεις από τον Δήμο Καντάνου – Σελίνου της περιφερειακής ενότητας Χανίων για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επικοινωνίας και τουριστικής ανάπτυξης, από το 2022 έως το 2026, ύψους 76.679 ευρώ.

Αναλυτικά, στις 28 Νοεμβρίου 2022 έγινε απευθείας ανάθεση από τον Δήμο Καντάνου – Σελίνου για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επικοινωνίας ύψους 14.880 ευρώ.

Στις 6 Νοεμβρίου 2023 ακολούθησε απευθείας ανάθεση για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επικοινωνίας και τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου Καντάνου – Σελίνου ύψους 18.600 ευρώ.

Στις 11 Μαρτίου 2025 έγινε ακόμη μια απευθείας ανάθεση για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επικοινωνίας και τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου Καντάνου – Σελίνου ύψους 18.600 ευρώ.

Στις 31 Οκτωβρίου 2025 έγινε ακόμη μια απευθείας ανάθεση για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επικοινωνίας και τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου Καντάνου – Σελίνου ύψους 18.600 ευρώ.

Στις 9 Ιουλίου 2026 έγινε η τελευταία απευθείας ανάθεση για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη συμμόρφωση με την εγκύκλιο του ΕΟΤ και την υποστήριξη τουριστικού σχεδιασμού του Δήμου Καντάνου – Σελίνου ύψους 4.999 ευρώ.

Απευθείας αναθέσεις ύψους 140.335 ευρώ από τον Δήμο Αίγινας

Την ίδια περίοδο, η Ισιδώρα Λιάκου συνεργάστηκε και με τον Δήμο Αίγινας. Από τις 17 Αυγούστου 2023 έως και τις 29 Οκτωβρίου 2026 σύναψε τέσσερις συμβάσεις με απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου στρατηγικής επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων και προβολής του Δήμου, συνολικού κόστους 140.335 ευρώ.

Πιο αναλυτικά, στις 17 Αυγούστου 2023 ανέλαβε με απευθείας ανάθεση την παροχή υπηρεσιών συμβούλου στρατηγικής επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων και προβολής του Δήμου Αίγινας έναντι 34.720 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2024 ανέλαβε επίσης με απευθείας ανάθεση την παροχή υπηρεσιών συμβούλου στρατηγικής επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, προβολής και τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου Αίγινας έναντι 34.775 ευρώ.

Στις 8 Οκτωβρίου 2025 έλαβε νέα απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου στρατηγικής επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, προβολής και τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου Αίγινας ύψους 35.420 ευρώ.

Στις 29 Οκτωβρίου 2026 έλαβε ακόμη μια απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συμβούλου στρατηγικής επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων, προβολής και τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου Αίγινας ύψους 35.420 ευρώ.

Οι αποκαλύψεις για νέο σκάνδαλο προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.