«Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει εξηγήσεις» σημειώνει η αξιωματική αντιπολίτευση.

Στον απόηχο των αποκαλύψεων ότι και η έτερη αδερφή του υφυπουργού Εσωτερικών Ευάγγελου Λιάκου εμπλέκεται σε απευθείας αναθέσεις Δήμων το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε αιχμηρή ανακοίνωση. Όπως σημειώνεται «Φαίνεται πως η υπόθεση του υφυπουργού Εσωτερικών κ. Λιάκου δεν εξαντλείται στις αναθέσεις μεγάλων ποσών στη μία αδερφή του. Αποκαλύπτεται πως και η άλλη αδερφή του είχε συνάψει απευθείας αναθέσεις με διάφορους Δήμους με υψηλά ποσά. Το δημόσιο χρήμα δεν μπορεί να είναι οικογενειακή υπόθεση. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει εξηγήσεις»