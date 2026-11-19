Ο πρωθυπουργός υπογραμμισε ότι η Ελλάδα στήριξε και συνεχίζει να στηρίζει την Ουκρανία από την πρώτη μέρα του πολέμου.

Την ανάγκη συνέχισης της στήριξης προς την Ουκρανία, προκειμένου να προσέλθει σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση από την ισχυρότερη δυνατή θέση, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την παρέμβασή του στη συνάντηση των ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων στο Βερολίνο.

Τόνισε ότι αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι η επίτευξη εκεχειρίας, καθώς και μορατόριουμ πληγμάτων σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές, αλλά και σε πλήγματα κατά εμπορικών πλοίων στη Μάυρη Θάλασσα, επαναλαμβάνοντας την πρότασή του για ναυτικη εκεχειρία. Ο πρωθυπουργός υπογραμμισε ότι η Ελλάδα στήριξε και συνεχίζει να στηρίζει την Ουκρανία από την πρώτη μέρα του πολέμου.

Ως προς τον ρόλο της Ευρώπης υπογράμμισε ότι όχι μόνο πρέπει να έχει θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά και να διαδραματίσει ενεργό ρόλο, τόσο στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων όσο και στην ουσία τους, προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα ασφαλείας της. Πρόσθεσε δε ότι η Ευρώπη σήμερα ξοδεύει περισσότερα για την άμυνά της και έχει ισχυρότερη συνείδηση και κουλτούρα ασφαλείας σε σχέση με το παρελθόν.