Έπειτα από πρόσκληση του Φρίντριχ Μερτς, του Εμανουέλ Μακρόν και του Άντι Μπέρναμ, συναντώνται σήμερα οι αντιπροσωπείες 36 χωρών.

Με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη και υπό το σύνθημα «Ενωμένοι για την ειρήνη στην Ουκρανία και την ευρωπαϊκή ασφάλεια» που αποτυπώνει την επαναβεβαίωση της στήριξης της Ουκρανίας αλλά και τη συμμετοχή της Ευρώπης σε μελλοντικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, πραγματοποιείται σήμερα στο Βερολίνο η σύνοδος κορυφής της «Συμμαχίας των Προθύμων».

Έπειτα από πρόσκληση του καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς, του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν και του πρωθυπουργού της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, συναντώνται σήμερα οι αντιπροσωπείες 36 χωρών, με τη συμμετοχή περίπου 30 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Στη σύνοδο συμμετέχουν ακόμη ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά και οι απεσταλμένοι του προέδρου των ΗΠΑ, Στίβεν Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Η άφιξη των αντιπροσωπειών αναμένεται να ξεκινήσει στις 14:00 (ώρα Ελλάδος) και η κοινή συνέντευξη Τύπου του καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς, του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, του Βρετανού πρωθυπουργού, Άντι Μπέρναμ και των επικεφαλής της αντιπροσωπείας των ΗΠΑ έχει προγραμματιστεί για περίπου τις 18:15 (ώρα Ελλάδος).

«Θα είναι η μεγαλύτερη συγκέντρωση υποστηρικτών της Ουκρανίας που έχουμε δει μέχρι στιγμής», δήλωσε χθες, Τετάρτη, το βράδυ στην Deutsche Welle ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ και τόνισε ότι η σύνοδος «στέλνει ένα μήνυμα στη Ρωσία ότι είναι καιρός να εμπλακεί σοβαρά σε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί απόδειξη ότι η Συμμαχία στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας ακόμη και κατά τον πέμπτο χρόνο του πολέμου και είναι έτοιμη να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο ώστε το Κίεβο να διαπραγματευτεί από ισχυρή θέση (…)». «Δεν χρειαζόμαστε νέα ευρωπαϊκή τάξη ασφάλειας, απλώς χρειαζόμαστε την αποδοχή των κανόνων και των αρχών που έχουμε ήδη συμφωνήσει» ανέφερε και χαιρέτισε επίσης την πρωτοβουλία των ΗΠΑ για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, υπογραμμίζοντας ότι στην επόμενη συνάντηση θα συμμετάσχει και η Ευρώπη. «Βασικά στοιχεία μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, είτε αφορούν κυρώσεις είτε την αρχιτεκτονική ασφαλείας, μπορούν να επιλυθούν μόνο μαζί με εμάς τους Ευρωπαίους. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη το γνωρίζουν πολύ καλά», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς, ενώ ο Γιόχαν Βάντεφουλ επανέλαβε: «Προετοιμαζόμαστε για την προοπτική επιτυχίας των διαπραγματεύσεων, αλλά δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο αποτυχίας». «Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρέχουμε στην Ουκρανία θέρμανση, ηλεκτρικό ρεύμα και όλες τις βασικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του νερού, για όλον τον χειμώνα και να εξακολουθήσουμε να την στηρίζουμε στρατιωτικά», πρόσθεσε ο κ. Βάντεφουλ.

Ένα από τα βασικά θέματα της σημερινής συνόδου θα αφορά την εξασφάλιση της χρηματοδότησης της Ουκρανίας και για το 2027. Το χρηματοδοτικό κενό έχει υπολογιστεί στα 70 δισεκατομμύρια ευρώ, τα 45 εκ των οποίων προτίθεται να συνεισφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας νέο χρέος για τα κράτη-μέλη της. «Η γερμανική κυβέρνηση και οι εταίροι της παραμένουν αμετακίνητοι στην επιδίωξή τους για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία και για την ασφάλεια σε όλη την Ευρώπη», αναφέρεται σε εσωτερικό έγγραφο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, το οποίο επικαλείται το ZDF. Στο ίδιο έγγραφο επισημαίνεται ότι ο κ. Μερτς έχει σκοπό να δωρίσει στους καλεσμένους του από ένα κομμάτι του Τείχους του Βερολίνου, με στόχο τον συμβολισμό του «τι είναι εφικτό όταν υπάρχει αποφασιστικότητα».

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Ήδη από χθες το βράδυ στη γερμανική πρωτεύουσα έχει τεθεί σε ισχύ το αυστηρότερο δυνατό πρωτόκολλο ασφαλείας GS1, ενώ από τις πρώτες πρωινές χώρες έχει αποκλειστεί η περιοχή γύρω από την καγκελαρία και το κοινοβούλιο, έχουν σφραγιστεί τα φρεάτια και έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην παρακείμενη γραμμή του μετρό, σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και στα ποτάμια της πόλης. Κλειστός θα παραμείνει και ο εναέριος χώρος του Βερολίνου σχεδόν καθ’ολη τη διάρκεια της ημέρας και στο αεροδρόμιο αναμένονται καθυστερήσεις και τροποποιήσεις στο πρόγραμμα έως και αύριο το βράδυ. Την περιφρούρηση της συνόδου, του αυριανού Γερμανο-ουκρανικού Οικονομικού Φόρουμ και της 72ής συνάντησης της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο από 20 έως 23 Νοεμβρίου έχουν αναλάβει περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί, με τη συνδρομή ελικοπτέρων, αλλά και ελεύθερων σκοπευτών.