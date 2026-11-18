Μείζονα ερωτήματα προκαλεί η απόσπαση υψηλόβαθμου στελέχους που εργαζόταν στο υπουργικό γραφείο της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην ΕΕ.

Η υπόθεση εξελίσσεται σε θέμα μείζονος ενδιαφέροντος στις τάξεις των εργαζομένων του Υπουργείου τα τελευταία εικοσιτετράωρα, με αρκετούς να θέτουν θέμα αξιοκρατίας, ίσων ευκαιριών και διαφάνειας.

Ο λόγος;

Δεν έχει να κάνει τόσο με το πρόσωπο και το κατά πόσο πληροί τα προσόντα που απαιτούνται, όσο με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Ότι δηλαδή δεν προηγήθηκε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα επέτρεπε και σε άλλους υπαλλήλους του υπουργείου Παιδείας να υποβάλουν υποψηφιότητα.

Σημειώνεται πως η εν λόγω θέση είναι περιζήτητη, διότι προβλέπει επιμίσθιο 8.000 ευρώ τον μήνα, με θητεία τριών ετών και δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα τρία έτη. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι το να πηγαίνει ένας εκ των στενότερων συνεργατών της Υπουργού στη θέση αυτή με αδιαφανείς διαδικασίες και χωρίς να έχει προηγηθεί πρόσκληση ενδιαφέροντος, εγείρει μείζον πολιτικό ζήτημα για την Υπουργό.

Ως εκ τούτου, το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι με ποια κριτήρια επελέγη το συγκεκριμένο στέλεχος του γραφείου της υπουργού Παιδείας έξι μήνες πριν από τις εκλογές και αν εξετάστηκε η δυνατότητα συμμετοχής άλλων υπαλλήλων με αντίστοιχα ή και αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

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Ο εκπαιδευτικός ιστότοπος esos.gr, που έφερε πρώτος το θέμα στη δημοσιότητα, σημειώνει χαρακτηριστικά:

Ποια ακριβώς θέση καλύπτεται στις Βρυξέλλες;

Ποια είναι η νομική βάση της απόσπασης;

Ποιος εισηγήθηκε και ποιος ενέκρινε την επιλογή;

Και, κυρίως, για ποιον λόγο δεν δόθηκε η δυνατότητα σε άλλους υπαλλήλους του Υπουργείου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον;

Η δημοσιοποίηση της σχετικής διοικητικής πράξης και των κριτηρίων επιλογής θα μπορούσε να αποσαφηνίσει τις συνθήκες της τοποθέτησης.

Ε.Σ.