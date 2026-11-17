Ανακαλείται αντηλιακό προσώπου Hawaiian Tropic SPF 30 – Εντοπίστηκε υπέρβαση χημικής ουσίας, τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές.

Στην ανάκληση αντηλιακού προσώπου της γνωστής εταιρείας Hawaiian Tropic προχωρά ο προμηθευτής του προϊόντος, έπειτα από τον εντοπισμό υπέρβασης του επιτρεπόμενου ορίου συγκεκριμένης χημικής ουσίας στη σύνθεσή του. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές η ανάκληση αφορά το αντηλιακό προσώπου HAWAIIAN TROPIC Air Soft Silk Hydration SPF 30, συσκευασίας 50 ml.

Αυτό είναι το αντηλιακό προσωπου που ανακαλούνται όλες του οι παρτίδες

Μάρκα: Hawaiian Tropic

Προϊόν: Air Soft Silk Hydration SPF 30

Συσκευασία: 50 ml

Κωδικός GTIN: 5099821001919

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρτίδες: Όλες οι παρτίδες

Το προϊόν διακινήθηκε στη Γαλλία από τις 2 Φεβρουαρίου 2025 έως τις 10 Νοεμβρίου 2026 μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων Amazon, 1001innovations.com και Cdiscount.

Γιατί ανακαλείται

Ως αιτία της ανάκλησης αναφέρεται η μη συμμόρφωση με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι η περιεκτικότητα σε ομοσαλάτη (Homosalate) ανέρχεται σε 7,34%, ποσοστό υψηλότερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο που αναφέρεται στην ανακοίνωση. Η μη συμμόρφωση κατατάσσεται στην κατηγορία χημικού κινδύνου.

Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές

Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο αντηλιακό καλούνται να σταματήσουν αμέσως τη χρήση του. Να μην το χρησιμοποιήσουν ξανά. Να προχωρήσουν στην καταστροφή του προϊόντος, σύμφωνα με τις οδηγίες ανάκλησης. Η ανακοίνωση αφορά τη γαλλική αγορά. Όσοι έχουν αγοράσει το συγκεκριμένο προϊόν από ηλεκτρονικά καταστήματα που πραγματοποιούν αποστολές στην Ελλάδα καλό είναι να ελέγξουν τον κωδικό GTIN και να επικοινωνήσουν με τον πωλητή.