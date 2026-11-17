Σκουλήκια εντοπίστηκαν σε ρυζογκοφρέτες με γεύση παρμεζάνα – Ποια παρτίδα ανακαλείται με εντολή ΕΦΕΤ

Ο ΕΦΕΤ ανακοίνωσε την ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας ρυζογκοφρετών με γεύση παρμεζάνα καθώς κατά τη διάρκεια ελέγχου διαπιστώθηκε η παρουσία σκουληκιών στο προϊόν. Πρόκειται για τις ρυζογκοφρέτες με την εμπορική ονομασία «Rice Up Parmesan Rice Cakes», σε συσκευασία των 60 γραμμαρίων, οι οποίες εισάγονται από τη Βουλγαρία και διακινούνται στην ελληνική αγορά από την επιχείρηση «Καμπάση ΕΠΕ», με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Αυτές είναι οι ρυζογκοφρέτες που ανακαλούνται

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΦΕΤ, τα στοιχεία του προϊόντος είναι τα εξής:

Ονομασία: Rice Up Parmesan Rice Cakes

Περιγραφή: Ρυζογκοφρέτες με γεύση παρμεζάνα

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Συσκευασία: 60 γραμμάρια

Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από: 01.07.2027

Αριθμός παρτίδας: L07 26 27

Χώρα εισαγωγής: Βουλγαρία

Διανομέας στην Ελλάδα: Καμπάση ΕΠΕ

Εντοπίστηκαν σκουλήκια

Όπως αναφέρει ο ΕΦΕΤ, η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής, στο πλαίσιο διερεύνησης αναφορών καταναλωτών, πραγματοποίησε επιθεώρηση και έλεγχο του συγκεκριμένου τροφίμου. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε η παρουσία σκουληκιών, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση για την ανάκληση της συγκεκριμένης παρτίδας. Η επιχείρηση έχει ήδη προχωρήσει στην απόσυρση του προϊόντος από την αγορά, ενώ οι σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη.

Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές

Ο ΕΦΕΤ καλεί όσους έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν, με αριθμό παρτίδας L07 26 27 και ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 01.07.2027, να μην το καταναλώσουν.

Οι καταναλωτές καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τη συσκευασία και τα στοιχεία της παρτίδας, ώστε να διαπιστώσουν εάν έχουν αγοράσει το προϊόν που αφορά η ανάκληση.