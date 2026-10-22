Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που είναι αλλεργικοί σε συγκεκριμένα συστατικά και έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν να μην το καταναλώσουν.

Στην ανάκληση παρτίδας του προϊόντος MAGGI Saucy Noodles Sesame Chicken Cup 8x75g προχωρά η εταιρεία Nestlé Ελλάς Α.Ε., λόγω απουσίας ελληνικής επισήμανσης, σύμφωνα με ενημέρωση του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ). Ειδικότερα, το προϊόν αφορά συσκευασίες με ημερομηνία λήξης 06/2027 και αριθμό παρτίδας 6248T92511.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του ΕΦΕΤ «σε συνέχεια σχετικής πληροφόρησης που έλαβε από την επιχείρηση ΝESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ενημερώνΟΥΜΕ τους καταναλωτές για την απουσία ελληνικής επισήμανσης σε τεμάχια του προϊόντος MAGGI Saucy Noodles Sesame Chicken Cup 8x75g, με ημερομηνία λήξης 06/2027 και αριθμό παρτίδας 6248T92511. Το προϊόν περιέχει σιτάρι, σόγια, σέλινο, αυγά, γάλα, μουστάρδα (σινάπι) και σουσάμι.

Καλούνται οι καταναλωτές, οι οποίοι είναι αλλεργικοί σε αυτά τα συστατικά και έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν (βλ. φωτογραφίες), να μην το καταναλώσουν. Η εταιρεία έχει ήδη ενεργοποιήσει την διαδικασία ανάκλησης των εν λόγω τεμαχίων από τα σημεία πώλησης υπό την εποπτεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής του ΕΦΕΤ και έχει προβεί σε ανάλογη ενημέρωση/ανάρτηση στην ιστοσελίδα της»

Η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0jwJVijHyJ9E7VMeVHLt73XoSFebe9vykfSVQ2hd9C9dNiykjEXJ4JgjB5gRGG2E4l&id=100083392650148}

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Nestle: Ενημέρωση σχετικά με την απουσία ελληνικής επισήμανσης από το προϊόν MAGGI Saucy Noodles Sesame Chicken Cup 8x75g

«Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους καταναλωτές για την απουσία ελληνικής επισήμανσης σε περιορισμένα τεμάχια (51 τμχ) του προϊόντος MAGGI Saucy Noodles Sesame Chicken Cup 8x75g, με ημερομηνία λήξης 06/2027 και αριθμό παρτίδας 6248T92511.

Το προϊόν περιέχει σιτάρι και σόγια, και πιθανόν να περιέχει σέλινο, αυγά, γάλα, μουστάρδα (σινάπι) και σουσάμι. Καλούνται οι καταναλωτές, οι οποίοι είναι αλλεργικοί σε αυτά τα συστατικά και έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν, να μην το καταναλώσουν. Η εταιρεία μας προχωρά στην απόσυρση των εν λόγω τεμαχίων από τα σημεία πώλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της εταιρείας μας στα τηλέφωνα : 800 116 80 68 (από σταθερό χωρίς χρέωση), 210 6844824 (από σταθερό ή κινητό με χρέωση) ή στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Λυπούμαστε για τυχόν αναστάτωση και παραμένουμε στη διάθεσή σας.»