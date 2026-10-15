Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Ο ΕΦΕΤ ανακοίνωσε την ανάκληση προϊόντος πόσιμης αλόης. Ειδικότερα, η ανάκληση αφορά το «Πόσιμο Τζελ Κρητικής Αλόης Βιολογικής Καλλιέργειας» καθώς κατά τη διενέργεια ελέγχων για τον προσδιορισμό παραγώγων υδροξυανθρακενίων σε τρόφιμα που περιέχουν εκχύλισμα του φυτού αλόης εντοπίστηκε ότι το άθροισμα της αλοΐνης Α και αλοΐνης Β ανέρχεται στα 3,2 mg/kg γεγονός που την καθιστά μη ασφαλή και επιβλαβή για την υγεία.

Αυτό είναι το προϊόν που ανακαλείται

Η ανάκληση αγορά το προϊόν «ΠΟΣΙΜΟ ΤΖΕΛ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΑΛΟΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ», όγκου 750 ml, ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 15/09/2027, το οποίο παράγεται από την επιχείρηση «EVIO IKE», Στρ. Μακρυγιάννη 44, Αγ. Δημήτριος – Αθήνα, Τ.Κ. 173 42. Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το παραπάνωπροϊόν να μην το καταναλώσουν.

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