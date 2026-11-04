Ο Ρομπέρτο Ντρίστι ήταν στο κυλικείο όταν στις 28 Φεβρουαρίου 2023 το IC62 συγκρούστηκε με την εμπορική αμαξοστοιχία 63503.

Σήμερα είναι 23 ετών και είναι από τους λίγους που διασώθηκαν από το κυλικείο. Ένα νέο παιδί που έφτασε κοντά στο θάνατο και ευτυχώς είναι ζωντανός. Στάθηκε σήμερα ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας και κατέθεσε για το δυστύχημα. Ο Ρομπέρτο έμεινε 2 μήνες στο νοσοκομείο. Μπήκε αρχικά στην εντατική σε προθανάτια κατάσταση και έμεινε για 10 μέρες σε τεχνητό κώμα.

«Ξύπνησα στο νοσοκομείο και δεν ήξερα ότι ήμουν σε αυτό το γεγονός. Νόμισα ότι έπεσα από το μηχανάκι. Σιγά σιγά άρχισα να τα ανακαλώ. Μία δύο εβδομάδες έλεγα διάφορα πράγματα. Αυτά που έζησα ένιωθα σαν να τα βλέπω στην τηλεόραση. Δεν καταλάβαινα γιατί τα έλεγα. Μετά 1 μήνα θυμήθηκα».

Τη στιγμή της σύγκρουσης των δύο τρένων ήταν στο κυλικείο. Κατέθεσε ότι όσο ήταν στο κυλικείο μετά τη σύγκρουση πήδησε έξω περνώντας μέσα από εστία φωτιάς. «Όταν ήμουν μέσα θυμάμαι να πηδάω μια εστία φωτιάς. Σηκώθηκα όρθιος όσο ήμουν μέσα στο βαγόνι. Δεν κοίταξα καν γύρω μου. Ήμουν σε φωτιά σε κλειστό χώρο και κοιτούσα να βγω. Όσο μπόρεσα πήρα φόρα. Όταν συνηλθα ήμουν ξαπλωμένος στο πάτωμα. Μόνο έξω θυμάμαι που άκουγα ουρλιαχτά και φωνές. Μέσα ήταν σαν να ήμουν μόνος μου. Όταν άρχισα να κρυώνω και να πονάω κατάλαβα ότι. δεν μπορούσα ούτε τον αυχένα να κουνήσω. Ένιωθα τα πόδια μου να ζεσταίνονται. Ο ουρανός έγινε πορτοκάλι. Άκουγα ουρλιαχτά και να καλούν σε βοήθεια . Άκουσα κόσμο να περπατάει τριγύρω μου. Άκουσα μια γυναικεία φωνή να μου λέει πως είσαι μακριά από τον κίνδυνο. Με σήκωσαν με πήγαν σε ένα δενδράκι δίπλα και η Κατερίνα με κρατούσε για να μην χάσω τις αισθήσεις μου. Ήρθαν τα ασθενοφόρα μας πήραν .Θυμάμαι ότι έβλεπα θολά τα φώτα του ασθενοφόρου»..

Ο Ρομπέρτο Ντρίστι υπέστη θερμοχημικά εγκαύματα, πολλαπλά κατάγματα σε όλο του το σώμα . «Το θάβω το πρόβλημα. Δεν το καταπολεμάω. Δεν μπορώ να κοιμηθώ».

Πριν το δυστύχημα ήταν μοντέλο και εργαζόταν στην Ολλανδία. Μετά τα Τέμπη τα πράγματα, η ζωή είναι πολύ δύσκολη...

Ο Ρομπέρτο Ντριστι, παρότι ένας εκ των ελάχιστων επιζώντων από το κυλικείο της επιβατικής αμαξοστοιχίας, δεν κλήθηκε ποτέ να καταθέσει στο πλαίσιο της ανάκρισης της υπόθεσης. Κατέθεσε αυτοβούλως τον Ιούνιο του 2025, περίπου 2,5 χρόνια μετά.