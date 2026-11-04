Η συνάντηση της προέδρου της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με εκπροσώπους της Επαγγελματικής-Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ).

«Οι πολιτικές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αρνούνται να δώσουν λύσεις και απαντήσεις στα σημαντικά προβλήματα των μηχανικών αποφοίτων πρώην ΤΕΙ», ανέφερε, μεταξύ άλλων, η Ρένα Δούρου, πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κατά τη συνάντησή της σήμερα με εκπροσώπους της Επαγγελματικής-Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο κέντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών αποφοίτων πρώην ΤΕΙ, με τους ίδιους να ενημερώνουν την πρόεδρο της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ότι, παρά τις χρόνιες προσπάθειές τους, ακόμα δεν έχει οριστεί το πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματός τους. Η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παρατήρησε ότι η ΕΕΤΕΜ δίνει μάχες, εδώ και δεκαετίες, «για το αυτονόητο, για να αποκτήσουν τα επαγγελματικά δικαιώματα τους».

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, αναφορικά με το ζήτημα της αναγνώρισης των πτυχίων αλλά και την αποκατάσταση των εργατικών δικαιωμάτων των μηχανικών αποφοίτων πρώην ΤΕΙ, η Ρένα Δούρου είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι διαχρονικά δίπλα στις δίκαιες αυτές διεκδικήσεις τόσο εντός όσο και εκτός του Κοινοβουλίου. Συνεχίζοντας, η ίδια υπενθύμισε ότι το 2024, η ίδια έχει καταθέσει ερώτηση προς το υπουργείο Παιδείας, ζητώντας την αντιστοίχιση πτυχίων των πρώην ΤΕΙ με τα πτυχία των νέων ακαδημαϊκών δομών. Όπως εξήγησε η Ρένα Δούρου, η ΕΕΤΕΜ, αποτελεί ακόμη μία περίπτωση, μεταξύ άλλων φορέων, τόσο κοινωνικών όσο και επιστημονικών, που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην αναλγησία και την αδιαφορία της κυβέρνησης. Εστιάζοντας και στο πεδίο του Δημοσίου, σημείωσε ότι η κυβέρνηση δεν θέλει το ενιαίο μισθολόγιο, εξηγώντας ότι ο διαχωρισμός σε ΤΕ και ΠΕ εμβαθύνει τη διάσπαση στους επαγγελματικούς κλάδους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος της ΕΕΤΕΜ, Κωνσταντίνος Σινογεώργος εξήγησε ότι «το κράτος εδώ και 41 χρόνια έχει αρνηθεί διαχρονικά την αναγνώριση των πτυχίων μας άρα και τον καθορισμό του πλαισίου της άσκησης του επαγγέλματος». Παράλληλα ζήτησε τη νομοθετική έγκριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών αποφοίτων ΤΕΙ «βασιζόμενη στα προγράμματα σπουδών και βασιζόμενη στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων».

Το «παρών» από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έδωσαν οι βουλευτές Α' Θεσσαλονίκης Γιάννης Αμανατίδης και Χρήστος Γιαννούλης, η αναπληρώτρια γραμματέας και διευθύντρια της ΚΟ, Νατάσα Γκαρά καθώς και η πρώην αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Αττικής, Ελισάβετ Τασούλη. Την ΕΕΤΕΜ εκπροσώπησαν ο πρόεδρος, Κωνσταντίνος Σινογεώργος και ο γενικός γραμματέας, Γιώργος Πολυχρόνης.