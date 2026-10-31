Στη συνάντηση συμμετείχαν η εκπρόσωπος της Συντονιστικής Ομάδας «ΟΧΙ ανεμογεννήτριες στην Άνω Ζήρια», Μαρία Χιμμίς και το μέλος της ΝΕ Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Δημήτρης Σακελλαρόπουλος.

Οι μεγαλύτερες νίκες έρχονται από τα κινήματα», υπογράμμισε η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου, κατά τη συνάντηση της με τη Συντονιστική Ομάδα «ΟΧΙ ανεμογεννήτριες στην Άνω Ζήρια».

Η Ρένα Δούρου αναφέρθηκε στις σημαντικές προσπάθειες που καταβάλλει, εδώ και 2,5 χρόνια το κίνημα για να μην εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες στα βουνά του Δήμου Αιγιαλείας και σημείωσε ότι «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ενώνει τη φωνή του με τη φωνή ενός σπουδαίου κινήματος εντός και εκτός Βουλής».

Όπως ενημερώθηκε η Ρένα Δούρου, οι νομικές ενέργειες της Συντονιστικής Ομάδας υποχρέωσαν την ανάδοχο εταιρεία να ξεκινήσει τη διαδικασία αδειοδότησης από το μηδέν, με αποτέλεσμα τα έργα προσωρινά να σταματήσουν. Δεσμεύθηκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα προχωρήσει στην κατάθεση Επίκαιρης Ερώτησης σχετικά με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην περιοχή, μιας και τίθεται σημαντικό ζήτημα αναφορικά με την οικολογική καταστροφή που θα επιτελεστεί.

«Μικρές και μεγάλες νίκες κερδήθηκαν, γιατί οι αγώνες ήταν συλλογικοί. Στο μαζί η αξιοπρέπεια», σχολίασε η πρόεδρος της ΚΟ, επαναλαμβάνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα σταθεί στο πλευρό του δίκαιου αγώνα της Συντονιστικής Ομάδας «ΟΧΙ ανεμογεννήτριες στην Άνω Ζήρια».