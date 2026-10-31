Τα χρήματα κατέληγαν και σε στημένους ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις της Ελληνικής Αστυνομίας για τη δράση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εκμεταλλευόταν την ευαισθησία πολιτών απέναντι σε παιδιά με σοβαρές ασθένειες, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια ευρώ μέσω εράνων, ενώ μέρος των χρημάτων φέρεται να διοχετευόταν ακόμη και στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε στην εξάρθρωση του κυκλώματος, με έξι συλλήψεις στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται, μέχρι στιγμής, σε περίπου 2,83 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η έρευνα αποκάλυψε δύο διασυνδεδεμένες υποομάδες με διαφορετικούς ρόλους.

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Έστηναν εράνους για παιδιά με καρκίνο

Η πρώτη υποομάδα, αποτελούμενη από έναν 37χρονο, μία 35χρονη και έναν 32χρονο, φέρεται να δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2018. Χρησιμοποιώντας ως «βιτρίνα» ένα σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα μέλη της οργάνωσης συγκέντρωναν δωρεές για παιδιά που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, μεταξύ των οποίων και διάφορες μορφές καρκίνου.

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Μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσίαζαν τις ιστορίες των παιδιών, δημοσίευαν φωτογραφίες τους και ζητούσαν οικονομική ενίσχυση για νοσηλείες, ιατρικές πράξεις, μετακινήσεις και έξοδα διαβίωσης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, οι έρανοι πραγματοποιούνταν χωρίς την απαιτούμενη άδεια και μόνο ένα μικρό μέρος των χρημάτων κατέληγε στους πραγματικούς δικαιούχους.

Στη δράση του σωματείου είχαν εμπλακεί ως δωρητές ακόμη και γνωστοί καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες, των οποίων η συμμετοχή προβαλλόταν δημόσια για να ενισχυθεί η αξιοπιστία των εκστρατειών και να προσελκυστούν περισσότεροι πολίτες.

Πάνω από 5,8 εκατομμύρια ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς

Η οικονομική έρευνα αποκάλυψε ότι από το 2018 έως το 2026 είχαν πιστωθεί περισσότερα από 5,8 εκατομμύρια ευρώ σε λογαριασμούς του σωματείου και προσωπικούς λογαριασμούς του 37χρονου. Οι αστυνομικοί εξέτασαν 29 τραπεζικούς λογαριασμούς και περισσότερες από 246.000 συναλλαγές, εντοπίζοντας μεταφορές χρημάτων, αναλήψεις μετρητών και συναλλαγές μέσω εικονικών επιχειρήσεων.

Από την εξέταση των γονέων 34 παιδιών διαπιστώθηκε ότι, ενώ είχαν συγκεντρωθεί περίπου 3,94 εκατομμύρια ευρώ σε δωρεές, στις οικογένειες είχαν αποδοθεί μόλις 1,11 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να χρηματοδοτούσαν πολυτελή διαβίωση, αγοράζοντας επώνυμα προϊόντα και πραγματοποιώντας δαπάνες σε ακριβά καταλύματα και εστιατόρια.

Από τις δωρεές στα στημένα ποδοσφαιρικά παιχνίδια

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το δεύτερο σκέλος της υπόθεσης, που αφορά τη φερόμενη εμπλοκή του κυκλώματος στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η δεύτερη υποομάδα είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2026 και επιδίωκε να επηρεάζει αποτελέσματα αγώνων, προκειμένου συγκεκριμένη ερασιτεχνική ομάδα να εξασφαλίσει την άνοδό της στη Γ' Εθνική.

Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να προσέφεραν χρηματικά ανταλλάγματα από 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα για ευνοϊκή μεταχείριση της ομάδας, ενώ εντοπίστηκε και περίπτωση καταβολής 1.000 ευρώ με στόχο τον επηρεασμό αποτελέσματος.

Παράλληλα, ο 37χρονος φέρεται να είχε χρηματοδοτήσει δύο ποδοσφαιρικά σωματεία με περισσότερα από 250.000 ευρώ, λειτουργώντας ως αφανής διοικητικός παράγοντας.

Από την έρευνα προέκυψε ακόμη ότι είχε πραγματοποιήσει 62 στοιχήματα σε αγώνες ομάδας την οποία χρηματοδοτούσε κατά την περίοδο 2024-2025, αρκετά από τα οποία αφορούσαν την ήττα της.

Κατασχέσεις και συνέχεια των ερευνών

Κατά τις αστυνομικές επιχειρήσεις κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, δύο αυτοκίνητα, επώνυμες τσάντες, πολυτελή ρολόγια και 18.330 ευρώ σε μετρητά. Παράλληλα, δεσμεύτηκαν τραπεζικοί και στοιχηματικοί λογαριασμοί εμπλεκομένων και του σωματείου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Οι έξι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, αντιμετωπίζοντας κατά περίπτωση κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και αδικήματα που σχετίζονται με την αλλοίωση αποτελεσμάτων αθλητικών αγώνων. Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να προσδιορίσουν το πλήρες εύρος της φερόμενης εγκληματικής δραστηριότητας και τη διαδρομή των χρημάτων.